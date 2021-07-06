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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
НАРУЖНУЮ РЕКЛАМУ В БЕЛАРУСИ НЕОБХОДИМО БУДЕТ СОГЛАСОВЫВАТЬ С МЕСТНЫМИ ОРГАНАМИ ВЛАСТИ
14:47 06.07.2021
Лукашенко 6 июля подписал декрет № 3, которым вносятся изменения в декрет по вопросам размещения (распространения) рекламы, сообщает его пресс-служба.
Согласно информации, теперь содержание наружной рекламы, в том числе размещаемой на билбордах и транспорте, необходимо будет согласовывать с местными исполнительными и распорядительными органами. Порядок согласования будет определяться Советом министров.
«Данные меры позволят предупредить случаи размещения недостоверной или неэтичной рекламы», - говорится в комментарии.
Предусмотренные декретом новации не коснутся рекламы, размещаемой на автомобилях и содержащей исключительно информацию о товарных знаках и знаках обслуживания, перевозках пассажиров и грузов, номере телефона диспетчера такси, а также продаже этого автомобиля.
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