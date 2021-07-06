В Положение о непрерывном профессиональном образовании руководящих работников и специалистов, утвержденного постановлением Совета министров от 15.07.2011 № 954 (Положение) внесены изменения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды, в новой редакции (от 19 июня 2021 г.) пунктом 47 Положения предусмотрено, что руководители организаций обеспечивают направление:

специалистов по охране окружающей среды, иных работников, на которых возложены обязанности по охране окружающей среды и осуществлению производственных наблюдений в области охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов для получения образования при освоении содержания образовательной программы повышения квалификации руководящих работников и специалистов по мере необходимости, но не реже одного раза в 2 года;

руководителей службы охраны окружающей среды для получения образования при освоении содержания образовательной программы повышения квалификации руководящих работников и специалистов по мере необходимости, но не реже одного раза в 3 года.

В соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды № 332-ОД от 28.11.2017 государственное учреждение образования «Республиканский центр государственной экологической экспертизы и повышения квалификации руководящих работников и специалистов» является базовым в повышении квалификации работников системы Минприроды. С более подробной информацией о проведении повышения квалификации и обучающих курсов (тематических семинаров) можно ознакомиться здесь.