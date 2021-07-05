Постановлением Совета министров № 374 от 1 июля 2021 г. утвержден план-график размещения существующих программно-технических средств, информационных систем (ресурсов) госорганов и иных госорганизаций, хозобществ, в которых Беларусь либо административно-территориальная единица обладает акциями (долями в уставных фондах) в размере более 50%, на ресурсах республиканского центра обработки данных и (или) республиканской платформы на 2021 и 2022 годы.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, в перечне 36 наименований госорганов и организаций. В их числе - министерства архитектуры и строительства, здравоохранения; спорта и туризма, труда и социальной защиты, Государственный комитет по имуществу, Витебский, Гродненский, Могилевский облисполкомы, РУП «ПО Беларуснефть».

Правовой акт разработан в соответствии с указом от 23 января 2014 г. № 46 «Об использовании государственными органами и иными государственными организациями телекоммуникационных технологий».

Постановление вступает в силу после официального опубликования.