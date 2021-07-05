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УТВЕРЖДЕН ПЛАН-ГРАФИК РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ ГОСОРГАНОВ НА РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПЛАТФОРМЕ
09:56 06.07.2021
Постановлением Совета министров № 374 от 1 июля 2021 г. утвержден план-график размещения существующих программно-технических средств, информационных систем (ресурсов) госорганов и иных госорганизаций, хозобществ, в которых Беларусь либо административно-территориальная единица обладает акциями (долями в уставных фондах) в размере более 50%, на ресурсах республиканского центра обработки данных и (или) республиканской платформы на 2021 и 2022 годы.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, в перечне 36 наименований госорганов и организаций. В их числе - министерства архитектуры и строительства, здравоохранения; спорта и туризма, труда и социальной защиты, Государственный комитет по имуществу, Витебский, Гродненский, Могилевский облисполкомы, РУП «ПО Беларуснефть».
Правовой акт разработан в соответствии с указом от 23 января 2014 г. № 46 «Об использовании государственными органами и иными государственными организациями телекоммуникационных технологий».
Постановление вступает в силу после официального опубликования.
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