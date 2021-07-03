На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров о некоторых мерах по реализации указа № 116 от 24 марта 2021 г.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проектом постановления определяется порядок:

отчуждения гражданами эксплуатируемых жилых домов;

создания и деятельности комиссии по обследованию состояния жилых домов, расположенных на территории соответствующих административно-территориальных единиц, районов в городах;

работы местных исполнительных и распорядительных органов с пустующими жилыми домами;

формирования, актуализации реестров пустующих жилых домов, составе включаемых в них сведений, а также порядке пользования документированной информацией из них;

продажи без проведения аукционов пустующих жилых домов, организации и проведения аукционов по их продаже, в том числе путем проведения электронных торгов, и определения юридических лиц, уполномоченных на их проведение;

возмещения стоимости пустующего жилого дома.

Организатор общественного обсуждения – Государственный комитет по имуществу.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 5 по 15 июля 2021 г.