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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ВОПРОСЫ ОТЧУЖДЕНИЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РАБОТЫ С ПУСТУЮЩИМИ ДОМАМИ ВЫНЕСЕНЫ НА ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ
17:03 05.07.2021
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров о некоторых мерах по реализации указа № 116 от 24 марта 2021 г.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проектом постановления определяется порядок:
отчуждения гражданами эксплуатируемых жилых домов;
создания и деятельности комиссии по обследованию состояния жилых домов, расположенных на территории соответствующих административно-территориальных единиц, районов в городах;
работы местных исполнительных и распорядительных органов с пустующими жилыми домами;
формирования, актуализации реестров пустующих жилых домов, составе включаемых в них сведений, а также порядке пользования документированной информацией из них;
продажи без проведения аукционов пустующих жилых домов, организации и проведения аукционов по их продаже, в том числе путем проведения электронных торгов, и определения юридических лиц, уполномоченных на их проведение;
возмещения стоимости пустующего жилого дома.
Организатор общественного обсуждения – Государственный комитет по имуществу.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 5 по 15 июля 2021 г.
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