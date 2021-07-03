Министерство здравоохранения Беларуси утвердило Инструкцию, определяющую порядок проведения экспертизы профессионального характера заболевания.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, инструкцией урегулированы общественные отношения, возникающие при проведении экспертизы профессионального характера заболевания. Определены субъекты этой экспертизы, порядок установления профессионального заболевания и обжалования заключения по результатам экспертизы, требования процессуального оформления хода экспертизы.

В настоящее время деятельность по установлению связи заболевания с воздействием на организм пациента вредных производственных факторов трудового процесса осуществляется в рамках законодательства, регулирующего расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Документ разработан в рамках реализации норм Закона Республики Беларусь от 11 декабря 2020 г. № 94-З “Об изменении законов по вопросам здравоохранения и оказания психологической помощи” и вступает в силу 23 июля 2021 г.