|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|05.07.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
МИНЗДРАВ БЕЛАРУСИ УТВЕРДИЛ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА ЗАБОЛЕВАНИЯ
13:22 05.07.2021
Министерство здравоохранения Беларуси утвердило Инструкцию, определяющую порядок проведения экспертизы профессионального характера заболевания.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, инструкцией урегулированы общественные отношения, возникающие при проведении экспертизы профессионального характера заболевания. Определены субъекты этой экспертизы, порядок установления профессионального заболевания и обжалования заключения по результатам экспертизы, требования процессуального оформления хода экспертизы.
В настоящее время деятельность по установлению связи заболевания с воздействием на организм пациента вредных производственных факторов трудового процесса осуществляется в рамках законодательства, регулирующего расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Документ разработан в рамках реализации норм Закона Республики Беларусь от 11 декабря 2020 г. № 94-З “Об изменении законов по вопросам здравоохранения и оказания психологической помощи” и вступает в силу 23 июля 2021 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 03.07.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 05.07.2021
Курсы в банках
на 05.07.2021
Конвертация в банках
на 05.07.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте