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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ЦВЕТОВЫЕ КОДЫ ПОГОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ УТВЕРЖДЕНЫ В БЕЛАРУСИ


09:53 05.07.2021

Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды и Министерства по чрезвычайным ситуациям №15/43 от 23 июня 2021 года утверждено Положение о порядке использования системы цветовых кодов степени опасности гидрометеорологических явлений.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минприроды и охраны окружающей среды, система цветовых кодов используется для визуализации степени опасности прогнозируемых гидрометеорологических явлений при обеспечении гидрометеорологической информацией неопределенного круга лиц путем ее размещения в средствах массовой информации, глобальной компьютерной сети Интернет или иным общедоступным способом.

Система цветовых кодов представлена четырьмя цветовыми обозначениями:

зеленый - состояние погоды не опасно и опасных и неблагоприятных гидрометеорологических явлений не прогнозируется;

желтый – состояние погоды потенциально опасно, прогнозируемые неблагоприятные гидрометеорологические явления обычны для территории, но временами могут представлять опасность для отдельных отраслей экономики;

оранжевый - состояние погоды представляет реальную опасность, ожидаются интенсивные неблагоприятные, местами опасные гидрометеорологические явления, которые могут негативно повлиять на социально-экономическую деятельность и привести к значительному материальному ущербу, а также к человеческим жертвам;

красный - состояние погоды очень опасно, на большей части территории ожидаются опасные гидрометеорологические явления или комплекс неблагоприятных гидрометеорологических явлений, возможен серьезный материальный ущерб и множество человеческих жертв.

Гидрометеорологическая информация о прогнозируемых гидрометеорологических явлениях с использованием цветовых кодов, распространяется государственной гидрометеорологической службой в целях информирования населения и принятия государственными органами и организациями своевременных мер по реагированию при угрозе и возникновению чрезвычайных ситуаций вследствие опасных и неблагоприятных природных явлений.

С учетом практики правоприменения, расширения сети гидрометеорологических наблюдений и необходимости приведения действующий нормативных правовых актов в соответствие с рекомендациями Всемирной метеорологической организации, Законом Республики Беларусь «Об охране и использовании торфяников» и постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 июня 2021 г. № 329 «О мерах по реализации Закона Республики Беларусь от 10 декабря 2020 г. № 164-З «Об изменении Закона Республики Беларусь «О гидрометеорологической деятельности» Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь приняты постановления № 13 и № 14 от 16 июня 2021 г. «О характеристиках и параметрах, по которым осуществляются гидрометеорологические наблюдения» и «О стационарных пунктах гидрометеорологических наблюдений, относящихся к реперным климатическим станциям» соответственно.
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