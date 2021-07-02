Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли и Министерства внутренних дел № 35/143 от 24 мая 2021 г. утверждена Инструкция о порядке установления и применения тарифов на охранные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) Департаментом охраны Министерства внутренних дел.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, инструкция определяет порядок установления и применения тарифов на охранные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) Департаментом охраны Министерства внутренних дел (Департамент охраны), и предназначена для использования Министерством внутренних дел, Департаментом охраны, Министерством антимонопольного регулирования и торговли при установлении тарифов на охранные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) Департаментом охраны, на которые в соответствии с законодательством осуществляется регулирование цен (тарифов).

Инструкцией определен порядок установления и применения тарифов на следующие виды охранных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) Департаментом охраны на основании договоров, заключенных между Департаментом охраны в лице начальников подразделений Департамента охраны и заказчиками:

монтаж и наладка средств и систем охраны в жилых домах (помещениях) физических лиц;

монтаж и наладка средств и систем охраны на объектах юридических либо физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей;

охрана жилых домов (помещений) физических лиц (защищаемых физических лиц) с использованием средств и систем охраны;

охрана объектов (имущества) юридических либо физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, с использованием средств и систем охраны;

охрана объектов (имущества) юридических лиц или индивидуальных предпринимателей гражданским персоналом военизированной охраны;

охрана объектов (имущества) юридических лиц или индивидуальных предпринимателей гражданским персоналом сторожевой охраны;

охрана объектов (имущества) юридических лиц или индивидуальных предпринимателей сотрудниками или охрана общественного порядка сотрудниками на объектах юридических либо физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей;

передача сигналов тревоги, поступающих от средств и систем охраны (в том числе систем тревожной сигнализации), установленных в жилых домах (помещениях) физических лиц, без реагирования на эти сигналы;

передача сигналов тревоги, поступающих от средств и систем охраны (в том числе систем тревожной сигнализации), установленных на объектах юридических либо физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, без реагирования на эти сигналы;

прием сигналов тревоги систем тревожной сигнализации, имеющихся в жилых домах (помещениях) физических лиц (защищаемых физических лиц), и реагирование на эти сигналы;

прием сигналов тревоги систем тревожной сигнализации, имеющихся на стационарных или подвижных объектах юридических либо физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, у физических лиц, и реагирование на эти сигналы;

техническое обслуживание средств и систем охраны, установленных на объектах юридических либо физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей;

иные охранные услуги (работы).

Постановление вступило в силу 1 июля 2021 г.