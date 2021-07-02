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МИНЗДРАВ УТВЕРДИЛ ПОЛОЖЕНИЕ О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ НАУЧНО-ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ

14:41 02.07.2021 Постановлением Министерства здравоохранения Беларуси № 80 от 9 июня 2021 г. утверждено Положение о межведомственной научно-экспертной комиссии. Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, положением определяется порядок создания и деятельности межведомственной научно-экспертной комиссии (МНЭК) для осуществления независимой медицинской экспертизы. МНЭК выполняет следующие функции: анализирует информацию, содержащуюся в медицинских и иных документах пациента; проводит медицинский осмотр пациента; принимает решение при осуществлении независимой медицинской экспертизы; выдает заключение независимой медицинской экспертизы; разъясняет пациентам, иным заинтересованным лицам вопросы, входящие в компетенцию МНЭК. МНЭК создается в составе не менее четырнадцати членов из числа специалистов организаций, подчиненных Министерству здравоохранения, Министерству обороны, Министерству внутренних дел, Комитету государственной безопасности. Также документом установлены: форма протокола заседания межведомственной научно-экспертной комиссии; форма журнала регистрации решений межведомственной научно-экспертной комиссии; форма заключения независимой медицинской экспертизы. Постановление вступает в силу с 23 июля 2021 г.