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МИНЗДРАВ УТВЕРДИЛ ПОЛОЖЕНИЕ О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ НАУЧНО-ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ


14:41 02.07.2021

Постановлением Министерства здравоохранения Беларуси № 80 от 9 июня 2021 г. утверждено Положение о межведомственной научно-экспертной комиссии.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, положением определяется порядок создания и деятельности межведомственной научно-экспертной комиссии (МНЭК) для осуществления независимой медицинской экспертизы.

МНЭК выполняет следующие функции:

анализирует информацию, содержащуюся в медицинских и иных документах пациента;

проводит медицинский осмотр пациента;

принимает решение при осуществлении независимой медицинской экспертизы;

выдает заключение независимой медицинской экспертизы;

разъясняет пациентам, иным заинтересованным лицам вопросы, входящие в компетенцию МНЭК.

МНЭК создается в составе не менее четырнадцати членов из числа специалистов организаций, подчиненных Министерству здравоохранения, Министерству обороны, Министерству внутренних дел, Комитету государственной безопасности.

Также документом установлены: форма протокола заседания межведомственной научно-экспертной комиссии; форма журнала регистрации решений межведомственной научно-экспертной комиссии; форма заключения независимой медицинской экспертизы.

Постановление вступает в силу с 23 июля 2021 г.
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