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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
МИНЗДРАВ УТВЕРДИЛ ПОЛОЖЕНИЕ О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ НАУЧНО-ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ
14:41 02.07.2021
Постановлением Министерства здравоохранения Беларуси № 80 от 9 июня 2021 г. утверждено Положение о межведомственной научно-экспертной комиссии.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, положением определяется порядок создания и деятельности межведомственной научно-экспертной комиссии (МНЭК) для осуществления независимой медицинской экспертизы.
МНЭК выполняет следующие функции:
анализирует информацию, содержащуюся в медицинских и иных документах пациента;
проводит медицинский осмотр пациента;
принимает решение при осуществлении независимой медицинской экспертизы;
выдает заключение независимой медицинской экспертизы;
разъясняет пациентам, иным заинтересованным лицам вопросы, входящие в компетенцию МНЭК.
МНЭК создается в составе не менее четырнадцати членов из числа специалистов организаций, подчиненных Министерству здравоохранения, Министерству обороны, Министерству внутренних дел, Комитету государственной безопасности.
Также документом установлены: форма протокола заседания межведомственной научно-экспертной комиссии; форма журнала регистрации решений межведомственной научно-экспертной комиссии; форма заключения независимой медицинской экспертизы.
Постановление вступает в силу с 23 июля 2021 г.
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