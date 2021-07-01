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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ИЗМЕНЕНЫ ГРАНИЦЫ ВИТЕБСКОЙ, ГОМЕЛЬСКОЙ И МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТЕЙ


12:42 02.07.2021

В Беларуси с 1 июля 2021 года изменились границы Витебской, Гомельской и Могилевской областей. Это предусмотрено указом № 136от 5 апреля.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, изменения административно-территориального устройства областей, районов, сельсоветов учтены в едином реестре административно-территориальных и территориальных единиц Беларуси. Границы Гомельской области и ее районов, совпадающие с госграницей Беларуси с Украиной, будут изменены после завершения демаркации.

За выдачу (оформление) документа, удостоверяющего право на земельный участок, пошлина взиматься не будет. К размеру платы за государственную регистрацию земельных участков, прав, ограничений (обременений) прав на них и внесение исправлений в документы регистра недвижимости, а также к тарифам на услуги по подготовке сведений для государственной регистрации и внесения исправлений устанавливаются понижающие коэффициенты.

Граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица будут освобождены от платы за внесение изменений в документы, содержащие сведения об адресе.

Указ не повлечет необходимости уведомления государственных органов об изменении места нахождения юридического лица, внесения изменений в документы, содержащие сведения об адресе (учредительные документы, свидетельства о госрегистрации индивидуальных предпринимателей, специальные разрешения (лицензии), документы о регистрации граждан по месту жительства и месту пребывания и иные). Соответствующие изменения в документы вносятся одновременно с внесением в них других изменений в случаях, предусмотренных законодательством, и (или) по инициативе юридических лиц, индивидуальных предпринимателей или граждан.

Действие договоров аренды земельных участков, границы которых изменяются, сохраняется до прекращения срока аренды.

Кроме того, в Единый реестр административно-территориальных и территориальных единиц Республики Беларусь 1 июля 2021 года внесены границы Витебской, Гомельской, Могилевской областей и их районов. Одновременно приведены в соответствие границы сельсоветов, находящиеся на стыке данных областей и их районов.

Теперь в Реестре АТЕ и ТЕ содержится пространственная информация в отношении всех 6 областей и 118 районов нашей страны: Брестская – 16, Витебская – 21, Гомельская – 21, Гродненская – 17, Минская – 22, Могилевская – 21.
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