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С ИЮЛЯ В СТРУКТУРЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ БЮДЖЕТНИКОВ БЕЛАРУСИ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ДОЛЯ ПРЕМИРОВАНИЯ


11:25 02.07.2021

В соответствии с указом № 482 от 22 декабря 2020 года c 1 июля 2021 года изменились подходы по премированию работников бюджетных организаций.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, объем ресурсов на премирование будет формироваться и направляться в размере 20% от суммы окладов работников бюджетных организаций (ранее – 5%).

Между тем, отмечают в министерстве, принятое изменение не направлено на увеличение зарплаты бюджетников.

«Увеличение премии произойдет исключительно в пределах выделенных на текущий год бюджетных ассигнований на оплату труда. То есть произойдет перераспределение между ее элементами за счет корректировки размеров иных отдельных стимулирующих выплат», - пояснили в ведомстве.

Перераспределение средств между стимулирующими выплатами при одинаковой продолжительности рабочего времени и напряженности не приведет к снижению уровня оплаты труда работников, установленного до 1 июля 2021 г.

Важным новшеством является также то, что на премирование будут направляться и неиспользованные средства, предусмотренные на оплату труда.

Ожидается, что эти меры позволят увеличить долю премирования в объеме стимулирующих выплат работников бюджетных организаций и тем самым мотивировать работника на добросовестное выполнение своих должностных обязанностей.

При этом, как и до 1 июля 2021 г., указ регулирует только размер средств, направляемых на премирование работников организации (20 процентов от суммы окладов работников). Конкретный размер премии работника определяется согласно положению, утверждаемому руководителем бюджетной организации.

Указом предусмотрена еще одна норма. Это увеличение с 1 января 2022 года размера единовременной выплаты на оздоровление, которая, как правило, выплачивается к отпуску, с 0,5 до одного оклада работника.
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