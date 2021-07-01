Лукашенко 1 июля подписал указ, направленный на совершенствование порядка и условий выполнения работ по активному воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы, а также порядка предоставления гидрометеорологической информации, сообщает его пресс-служба.

Согласно информации, исключается необходимость формирования отдельного перечня организаций, уполномоченных выполнять такие работы. Данные организации подлежат учету в Едином государственном реестре организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих гидрометеорологическую деятельность.

При этом сохраняются порядок получения разрешения на выполнение соответствующих работ и существующие требования к заинтересованным юридическим лицам.

Указом уточняются также основания для прекращения действия выданных разрешений.