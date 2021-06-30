ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
01.07.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


МИНТРУДА И СОЦЗАЩИТЫ БЕЛАРУСИ ИЗМЕНИЛО ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ЗАРАБОТКА


12:05 01.07.2021

Постановлением Министерства труда и социальной защиты № 47 от 22 июня 2021 года внесены изменения в Инструкцию о порядке исчисления среднего заработка.

Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, «работникам, не работавшим в периоде, принятом для исчисления среднего заработка, в связи с прогулом, отсутствием на работе из-за отбывания административного взыскания в виде административного ареста, препятствующего исполнению трудовых обязанностей, исчисление среднего заработка осуществляется с учетом времени прогулов, отсутствия на работе в связи с отбыванием административного взыскания в виде административного ареста, препятствующего исполнению трудовых обязанностей».

При установлении работнику тарифного оклада без начисления надбавок, премий, бонусов и других стимулирующих выплат и в кратных размерах от уровня среднемесячной заработной платы по соответствующему виду экономической деятельности поправочные коэффициенты не применяются. При этом исчисление среднедневного заработка для расчета среднего заработка, сохраняемого во всех случаях, предусмотренных инструкцией, производится исходя из установленных работнику на момент исчисления среднедневного заработка тарифного оклада, а также его повышений, предусмотренных законодательством.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 01.07.2021
валюта курс
EUR 3.0116
USD 2.5324
RUB 3.4707
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 30.06.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0116 -0.0033
USD 2.5324 +0.0012
RUB 3.4707 -0.0256
все курсы архив

Курсы в банках
на 01.07.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0000 3.0050
USD 2.5300 2.5330
RUB 3.4650 3.4720
подробнее

Конвертация в банках
на 01.07.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1840 1.1870
EUR/RUB 86.4000 86.8000
USD/RUB 72.9500 73.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте