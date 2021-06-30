Постановлением Министерства труда и социальной защиты № 47 от 22 июня 2021 года внесены изменения в Инструкцию о порядке исчисления среднего заработка.

Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, «работникам, не работавшим в периоде, принятом для исчисления среднего заработка, в связи с прогулом, отсутствием на работе из-за отбывания административного взыскания в виде административного ареста, препятствующего исполнению трудовых обязанностей, исчисление среднего заработка осуществляется с учетом времени прогулов, отсутствия на работе в связи с отбыванием административного взыскания в виде административного ареста, препятствующего исполнению трудовых обязанностей».

При установлении работнику тарифного оклада без начисления надбавок, премий, бонусов и других стимулирующих выплат и в кратных размерах от уровня среднемесячной заработной платы по соответствующему виду экономической деятельности поправочные коэффициенты не применяются. При этом исчисление среднедневного заработка для расчета среднего заработка, сохраняемого во всех случаях, предусмотренных инструкцией, производится исходя из установленных работнику на момент исчисления среднедневного заработка тарифного оклада, а также его повышений, предусмотренных законодательством.