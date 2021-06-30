Постановлением Министерства здравоохранения № 61 от 27 мая 2021 г. установлены номенклатура должностей служащих медицинских, фармацевтических работников и определены профили медицинских, фармацевтических специальностей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, проведена корректировка и оптимизация должностей медицинских и фармацевтических работников с учетом потребности практического здравоохранения, современного состояния и перспектив развития здравоохранения и медобразования, внедрения новых форм и методов оказания медпомощи.

Так, уточнены наименования должностей руководителей (заместителей руководителей) организаций здравоохранения, их филиалов, обособленных и структурных подразделений, воинских частей, подразделений, входящих в состав Вооруженных Сил Республики Беларусь, урегулирована возможность введения должностей руководителей (заместителей руководителя) в учреждениях социального обслуживания, осуществляющих стационарное социальное обслуживание, а также БОКК.

Введены ряд должностей врачей-специалистов для обслуживания детского населения (врач-анестезиолог-реаниматолог детский, врач-детский кардио-ревматолог, врач-детский невролог, врач-детский онколог-гематолог, врач-детский эндокринолог, врач-психиатр детский). Необходимость введения данных должностей обусловлена значительным различием нозологических форм заболеваний у детей и взрослых, различием в течении заболеваний у детей и взрослых и подходах к лечению и реабилитации, что требует выделения самостоятельных должностей врачей-специалистов для обслуживания детского населения и их соответствующей подготовки.

В связи с однотипностью патофизиологических процессов при некоторых заболеваниях введены комбинированные должности (по аналогии с врачом-анестезиологом-реаниматологом): врач-аллерголог-иммунолог, врач-оториноларинголог-аудиолог, врач-оториноларинголог-сурдолог, врач-оториноларинголог-фониатр.

Объединены должности врачей-специалистов, осуществляющих идентичные функции, но при этом нагрузка и объем оказываемой медицинской помощи каждым из них по отдельности не достигает 100%: врач-бактериолог, врач-вирусолог, врач-паразитолог, врач-лаборант – врач-лаборант (бактериология, вирусология и паразитология относятся к лабораторным (микробиологическим) исследованиям, которые выполняются врачами-лаборантами); врач-радиационный онколог и врач радионуклидной диагностики – врач-радиационный онколог; врач-методист и врач-статистик – врач-методист.

Под потребность отрасли и в связи с открытием переподготовки введена должность врача пластического хирурга.

Принимая во внимание, что одним из направлений развития здравоохранения и обеспечения демографической безопасности является профилактика неинфекционных заболеваний, введена должность врача по медицинской профилактике.

Проведена корректировка должностей провизоров-специалистов, связанная с развитием фармацевтической отрасли, внедрением производства новых лекарственных средств, а также обеспечения фармацевтического надзора (фармацевтической инспекции) – введены дополнительно должности провизор-организатор, провизор-инспектор, провизор-маркетолог.

Пересмотрены должности специалистов со средним специальным медицинским, фармацевтическим образованием.

Должность главная медицинская сестра – выделена в разряд руководителей.

Предусмотрено, что наименования должностей «Акушерка», «Главная медицинская сестра», «Медицинская сестра», занимаемых лицами мужского пола, именуются соответственно: «Акушер», «Главный медицинский брат», «Медицинский брат».

Объединены должности лаборант и фельдшер-лаборант в должность фельдшер-лаборант; инструктор-валеолог и фельдшер-валеолог в должность инструктор-валеолог.

Для законодательного урегулирования функционирования выездной бригады скорой медицинской помощи введены должности медицинской сестры выездной бригады скорой медицинской помощи, фельдшера выездной бригады скорой медицинской помощи и фельдшера выездной бригады скорой медицинской помощи, выезжающий самостоятельно.

По предложению БОКК введена должность медицинской сестры БОКК, которая оказывает услуги медико-социальной и паллиативной медицинской помощи на дому. Введение данной должности позволит лицам со средним специальным медицинским образованием, работающим в БОКК, занимать должности медицинских работников и сохранить профессиональный стаж.

Определены профили медицинских, фармацевтических. Предусмотрено, что профили медицинских, фармацевтических специальностей устанавливаются для должностей служащих медицинских, фармацевтических работников с высшим медицинским, фармацевтическим образованием.

По аналогии с иными странами, номенклатура предусматривает и определение должностей работников с высшим немедицинским образованием (например, биолог, зоолог, микробиолог, логопед, социолог, физик, химик, цитолог, энтомолог и др.).