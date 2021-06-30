Совет Министров 25 июня 2021 г. принял постановление № 363, которым приняты меры по реализации Закона Республики Беларусь от 4 января № 81-З об изменении Закона «О государственном регулировании торговли и общественного питания в Республике Беларусь».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, правовым актом утверждено Положение о Торговом реестре Республики Беларусь.

Положением определены:

порядок создания и ведения государственного информационного ресурса «Торговый реестр Республики Беларусь»;

состав сведений, включаемых в Торговый реестр;

порядок внесения в Торговый реестр и исключения из него сведений;

порядок размещения сведений, содержащихся в Торговом реестре, на официальном сайте Министерства антимонопольного регулирования и торговли;

порядок предоставления заинтересованным лицам информации, содержащейся в Торговом реестре.

Владельцем Торгового реестра является Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

Принципы ведения Торгового реестра: полнота и достоверность содержащихся в нем сведений; оперативность предоставления сведений; точность предоставляемых сведений.

Также постановлением предусмотрены:

утверждение Положения об определении методики расчета доли субъектов торговли в объеме розничного товарооборота продовольственных товаров в границах г. Минска, городов областного подчинения, районов;

корректировка ряда постановлений Правительства, в том числе:

от 15 января 2009 г. № 31 «Об утверждении Правил продажи товаров при осуществлении розничной торговли по образцам»;

от 27 марта 2010 г. № 440 «Об обеспечении проведения закупочных и товарных интервенций»;

от 16 июля 2014 г. № 686 «О создании и функционировании рынков»;

от 14 октября 2019 г. № 694 «Об организации питания обучающихся»;

признание ряда постановлений Правительства утратившими силу, среди которых:

от 6 марта 2006 г. № 317 «Об отдельных вопросах регулирования розничной торговли пивом и слабоалкогольными напитками, определении торговых объектов, объектов общественного питания, в которых допускается употребление пива и слабоалкогольных напитков, и о внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь по вопросам осуществления розничной торговли»;

от 23 декабря 2014 г. № 1227 «Об утверждении Положения о Торговом реестре Республики Беларусь и Положения об определении методики расчета доли субъектов торговли в объеме розничного товарооборота продовольственных товаров в границах г. Минска, городов областного подчинения, районов, признании утратившими силу постановлений Совета Министров Республики Беларусь и их структурных элементов».

Постановление вступает в силу с 8 июля 2021 г.