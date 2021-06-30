ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
30.06.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЫ В СФЕРЕ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА МОЖНО ОБСУДИТЬ ДО 11 ИЮЛЯ


14:48 30.06.2021

На общественное обсуждение вынесен проект Закона Республики Беларусь «Об изменении законов», которым предусмотрена корректировка Трудового кодекса Республики Беларусь и Закона от 4 января 2014 г. № 125-З «О физической культуре и спорте».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, предмет правового регулирования проекта – общественные отношения в сфере физической культуры и спорта, а также трудового законодательства.

Законопроектом, в частности, предлагаются:

корректировка терминологии;

совершенствование норм в отношении организаций, осуществляющих общественное регулирование и управление в сфере физической культуры и спорта;

совершенствование института государственной аккредитации на право осуществления деятельности по развитию физической культуры и спорта;

усиление роли и ответственности федераций (союзов, ассоциаций) по виду (видам) спорта, включенных в соответствующий реестр, как организаций, осуществляющих общественное регулирование и управление в сфере физической культуры и спорта;

уточнение перечня руководителей организаций, в отношении которых требуется согласование назначения на должность, срока, на который заключаются (продлеваются) контракты с этими руководителями;

определение требований к уставам организаций физической культуры и спорта;

дополнение обязанностей спортсмена и тренера;

совершенствование порядка разработки учебных программ по видам спорта;

регулирование вопросов выплаты компенсации за подготовку спортивного резерва и (или) спортсменов высокого класса.

Организатор общественного обсуждения – Министерство спорта и туризма.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 30 июня по 11 июля 2021 г.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 30.06.2021
валюта курс
EUR 3.0149
USD 2.5312
RUB 3.4963
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 30.06.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0116 -0.0033
USD 2.5324 +0.0012
RUB 3.4707 -0.0256
все курсы архив

Курсы в банках
на 30.06.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0100 3.0120
USD 2.5300 2.5320
RUB 3.4600 3.4650
подробнее

Конвертация в банках
на 30.06.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1880 1.1910
EUR/RUB 86.8000 87.3000
USD/RUB 73.0000 73.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте