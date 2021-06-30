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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЫ В СФЕРЕ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА МОЖНО ОБСУДИТЬ ДО 11 ИЮЛЯ
14:48 30.06.2021
На общественное обсуждение вынесен проект Закона Республики Беларусь «Об изменении законов», которым предусмотрена корректировка Трудового кодекса Республики Беларусь и Закона от 4 января 2014 г. № 125-З «О физической культуре и спорте».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, предмет правового регулирования проекта – общественные отношения в сфере физической культуры и спорта, а также трудового законодательства.
Законопроектом, в частности, предлагаются:
корректировка терминологии;
совершенствование норм в отношении организаций, осуществляющих общественное регулирование и управление в сфере физической культуры и спорта;
совершенствование института государственной аккредитации на право осуществления деятельности по развитию физической культуры и спорта;
усиление роли и ответственности федераций (союзов, ассоциаций) по виду (видам) спорта, включенных в соответствующий реестр, как организаций, осуществляющих общественное регулирование и управление в сфере физической культуры и спорта;
уточнение перечня руководителей организаций, в отношении которых требуется согласование назначения на должность, срока, на который заключаются (продлеваются) контракты с этими руководителями;
определение требований к уставам организаций физической культуры и спорта;
дополнение обязанностей спортсмена и тренера;
совершенствование порядка разработки учебных программ по видам спорта;
регулирование вопросов выплаты компенсации за подготовку спортивного резерва и (или) спортсменов высокого класса.
Организатор общественного обсуждения – Министерство спорта и туризма.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 30 июня по 11 июля 2021 г.
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