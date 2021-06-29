Постановлением Совета министров № 366 от 29 июня повышены экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории ЕврАзЭС.

Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, экспортная пошлина на нефть, мазут, битум нефтяной, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты повышена на $2,7 до $61,5 за тонну.

Пошлина на прямогонный бензин увеличена на $1,5 доллара до $33,8 за тонну, на товарные бензины, дизельное топливо, легкие и средние дистилляты, бензол, толуол, ксилол и смазочные масла – на $0,8 до $18,4 за тонну.

Постановление вступает в силу с 1 июля 2021 года