|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|30.06.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕН НА СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ТОВАРЫ ПРОДЛЕНО ПО 23 СЕНТЯБРЯ
09:59 30.06.2021
Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 48 от 29 июня 2021 г. государственное регулирование цен на социально значимые товары продлевается по 23 сентября 2021 г. включительно.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, постановлением также предусматривается:
исключение регулирования цен производителей и импортеров на детское питание (сухие смеси, каши, консервы), соль поваренную пищевую, чай черный байховый, кофе растворимый;
ограничение размера предоставляемых скидок до 10 процентов на новый ассортимент продукции для предприятий, у которых фактический уровень рентабельности реализованной продукции за 2020 год составил менее 10 процентов по соответствующей товарной позиции СЗТ;
уточнение отдельных товарных групп;
увеличение размера предельных максимальных оптовых надбавок, торговых надбавок (с учетом оптовой надбавки) с 25 до 30 процентов на отдельные товары;
уточнение понятия заготовительных организаций для целей настоящего постановления;
дополнение нормой о необходимости указания в товарно-транспортной накладной ТТН-1 и товарной накладной ТН-2 информации об отпускной цене, оптовой надбавке (скидке).
Постановление № 48 в части продления ценового регулирования вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 30 июня 2021 г.
В МАРТ уточнили, что продление госрегулирования цен в е Беларуси согласовано решением коллегии Евразийской экономической комиссии от 29 июня 2021 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 30.06.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 29.06.2021
Курсы в банках
на 30.06.2021
Конвертация в банках
на 30.06.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте