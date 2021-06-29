Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 48 от 29 июня 2021 г. государственное регулирование цен на социально значимые товары продлевается по 23 сентября 2021 г. включительно.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, постановлением также предусматривается:

исключение регулирования цен производителей и импортеров на детское питание (сухие смеси, каши, консервы), соль поваренную пищевую, чай черный байховый, кофе растворимый;

ограничение размера предоставляемых скидок до 10 процентов на новый ассортимент продукции для предприятий, у которых фактический уровень рентабельности реализованной продукции за 2020 год составил менее 10 процентов по соответствующей товарной позиции СЗТ;

уточнение отдельных товарных групп;

увеличение размера предельных максимальных оптовых надбавок, торговых надбавок (с учетом оптовой надбавки) с 25 до 30 процентов на отдельные товары;

уточнение понятия заготовительных организаций для целей настоящего постановления;

дополнение нормой о необходимости указания в товарно-транспортной накладной ТТН-1 и товарной накладной ТН-2 информации об отпускной цене, оптовой надбавке (скидке).

Постановление № 48 в части продления ценового регулирования вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 30 июня 2021 г.

В МАРТ уточнили, что продление госрегулирования цен в е Беларуси согласовано решением коллегии Евразийской экономической комиссии от 29 июня 2021 г.