Постановлением № 79 Минздрава от 9 июня 2021 г. установлены критерии оценки профессиональной трудоспособности, которые будут применяться при проведении медико-социальной экспертизы для оценки степени утраты профессиональной трудоспособности у потерпевших результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, критерии включают способность потерпевшего выполнять профессиональную деятельность в обычных условиях или на специализированном рабочем месте с учетом наличия или отсутствия изменения квалификации, достигнутой в освоенной профессии рабочего (разряде), должности служащего, а также объема выполняемой работы, режима рабочего времени, условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды и трудового процесса.

В зависимости от оценки каждого из критериев, в том числе наличия или отсутствия их изменений, сочетания критериев устанавливается степень утраты профессиональной трудоспособности в процентах:

при способности потерпевшим выполнять профессиональную деятельность в обычных условиях, в том числе с большим напряжением, без снижения или со снижением квалификации и (или) объема выполняемой работы, без изменения или с изменением режима рабочего времени и (или) условий труда, в зависимости от их сочетания устанавливается 5%, 10%, 15%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%;

при способности потерпевшим выполнять профессиональную деятельность на специализированном рабочем месте или на дому с сохранением освоенной квалификации, профессии и квалификационного разряда (класса) и (или) со снижением квалификационного разряда, и (или) объема выполняемой работы, и (или) изменением режима рабочего времени, и (или) организацией рабочего места на дому устанавливается 70%, 80%, 90%;

при полной утрате профессиональной трудоспособности устанавливается 100%.

Кроме того, установлена форма сведений о характере и условиях труда. Эта форма заполняется нанимателем и предоставляется им в организации здравоохранения в целях использования при проведении МСЭ.

Также установлена форма ПРП заполняемая по результатам МСЭ при установлении степени утраты профессиональной трудоспособности в процентах. Форма ПРП, предоставляемая в Белгосстрах, содержит все необходимые сведения о потерпевшем, в том числе мероприятия медицинской помощи, реабилитации, в которых нуждается потерпевший, определенные по результатам МСЭ.

Инструкция по заполнению ПРП устанавливает требования к заполнению всех пунктов и граф таблицы, содержащихся в данной форме, врачами-экспертами МРЭК по результатам МСЭ.

Постановление вступает в силу с 23 июля 2021 г.