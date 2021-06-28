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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ ОДОБРЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ ОБОРОТА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
10:59 29.06.2021
Совет Республики 25 июня 2021 г. одобрил законопроект, которым внесены изменения в закон «О государственном регулировании производства и оборота алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, основные положения законопроекта нацелены на либерализацию в сфере оборота алкогольных напитков с учетом необходимости защиты интересов государства, нравственности и здоровья граждан от попадания на рынок нелегального фальсифицированного алкоголя, а также сокращения теневого сегмента рынка.
Законопроектном предлагаются:
альтернативный вариант обязательному сопровождению алкогольной продукции при ее перемещении по территории страны;
выдача лицензии на импорт алкогольной продукции исключительно в случае ее ввоза и потребления на территории Беларуси;
исключение административной процедуры выдачи контрольных марок;
изменения в требования к производству и продаже оригинальных алкогольных напитков;
дополнительные способы прекращения дебиторской задолженности за поставленную алкогольную продукцию;
возможность оказания услуг по маркировке алкогольных напитков акцизными марками юридическими лицами Республики Беларусь на складах временного хранения и таможенных складах;
право ввоза на территорию Беларуси непищевого этилового спирта нефтеперерабатывающими заводами;
продажа алкогольных напитков при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.
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