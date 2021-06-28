ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
29.06.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


В БЕЛАРУСИ ОДОБРЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ ОБОРОТА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ


10:59 29.06.2021

Совет Республики 25 июня 2021 г. одобрил законопроект, которым внесены изменения в закон «О государственном регулировании производства и оборота алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, основные положения законопроекта нацелены на либерализацию в сфере оборота алкогольных напитков с учетом необходимости защиты интересов государства, нравственности и здоровья граждан от попадания на рынок нелегального фальсифицированного алкоголя, а также сокращения теневого сегмента рынка.

Законопроектном предлагаются:

альтернативный вариант обязательному сопровождению алкогольной продукции при ее перемещении по территории страны;

выдача лицензии на импорт алкогольной продукции исключительно в случае ее ввоза и потребления на территории Беларуси;

исключение административной процедуры выдачи контрольных марок;

изменения в требования к производству и продаже оригинальных алкогольных напитков;

дополнительные способы прекращения дебиторской задолженности за поставленную алкогольную продукцию;

возможность оказания услуг по маркировке алкогольных напитков акцизными марками юридическими лицами Республики Беларусь на складах временного хранения и таможенных складах;

право ввоза на территорию Беларуси непищевого этилового спирта нефтеперерабатывающими заводами;

продажа алкогольных напитков при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 29.06.2021
валюта курс
EUR 3.0142
USD 2.5260
RUB 3.4995
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 28.06.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0142 -0.0068
USD 2.5260 -0.0035
RUB 3.4995 -0.0049
все курсы архив

Курсы в банках
на 29.06.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0110 3.0150
USD 2.5250 2.5280
RUB 3.4910 3.4990
подробнее

Конвертация в банках
на 29.06.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1910 1.1950
EUR/RUB 86.0500 86.4000
USD/RUB 72.2000 72.4500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте