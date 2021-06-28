Совет Республики 25 июня 2021 г. одобрил законопроект, которым внесены изменения в закон «О государственном регулировании производства и оборота алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, основные положения законопроекта нацелены на либерализацию в сфере оборота алкогольных напитков с учетом необходимости защиты интересов государства, нравственности и здоровья граждан от попадания на рынок нелегального фальсифицированного алкоголя, а также сокращения теневого сегмента рынка.

Законопроектном предлагаются:

альтернативный вариант обязательному сопровождению алкогольной продукции при ее перемещении по территории страны;

выдача лицензии на импорт алкогольной продукции исключительно в случае ее ввоза и потребления на территории Беларуси;

исключение административной процедуры выдачи контрольных марок;

изменения в требования к производству и продаже оригинальных алкогольных напитков;

дополнительные способы прекращения дебиторской задолженности за поставленную алкогольную продукцию;

возможность оказания услуг по маркировке алкогольных напитков акцизными марками юридическими лицами Республики Беларусь на складах временного хранения и таможенных складах;

право ввоза на территорию Беларуси непищевого этилового спирта нефтеперерабатывающими заводами;

продажа алкогольных напитков при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.