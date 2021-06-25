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УСТАНОВЛЕН ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, ПО КОТОРЫМ В БЕЛАРУСИ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ ВЫПУСКНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ В СЛЕДУЮЩЕМ УЧЕБНОМ ГОДУ
12:29 28.06.2021
Постановлением Министерства образования № 129 от 21 июня 2021 г. установлены перечень учебных предметов, по которым проводятся выпускные экзамены, и формы их проведения в 2021/2022 учебном году.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, по завершении обучения и воспитания на II ступени общего среднего образования учащихся при освоении содержания образовательной программы базового образования обязательными являются: «Белорусский язык» в письменной форме; «Русский язык» в письменной форме; «Математика» в письменной форме.
Кроме того, для учащихся классов, в которых обучение и воспитание на II ступени общего среднего образования осуществляются на языке национального меньшинства – польском или литовском, – наряду с вышеперечисленными предметами, обязательным также утвержден «Польский язык» или «Литовский язык» в письменной форме.
Для учащихся базовой школы – колледжа искусств, средней школы – колледжа искусств, гимназии – колледжа искусств вместе с основными (белорусский, русский, математика) в постановлении определен выпускной экзамен на выбор (в практической форме) – по одному из учебных предметов, содержание которых направлено на развитие способностей учащихся в области отдельных видов искусств.
По завершении обучения и воспитания на III ступени общего среднего образования учащихся при освоении содержания образовательной программы среднего образования обязательными являются: «Математика» в письменной форме; «Белорусский язык» или «Русский язык» по выбору учащегося в письменной форме; «Иностранный язык» в устной форме; «История Беларуси» в устной форме.
В том числе для учащихся классов национальных меньшинств – еще и «Польский язык» или «Литовский язык» в письменной форме.
Учащиеся средней школы – колледжа искусств, гимназии – колледжа искусств на III ступени общего среднего образования дополнительно сдают практический выпускной экзамен по выбору, направленный на развитие их творческих способностей.
Постановление вступает в силу с 1 сентября 2021 г.
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