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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


СОВЕТ РЕСПУБЛИКИ ОДОБРИЛ ПРОЕКТ ЗАКОНА О ВЗНОСАХ В БЮДЖЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА СОЦЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ


11:05 28.06.2021

Совет Республики Национального собрания 25 июня 2021 года одобрил проект закона «О взносах в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, документ охватывает широкий спектр вопросов системы государственного социального страхования.

Представила законопроект министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.

Основной целью проекта закона является комплексное урегулирование вопросов уплаты взносов в бюджет фонда.

Закон объединил 4 нормативных правовых акта (два закона и два указа), устанавливая систему, комплексно регулирующую вопросы государственного социального страхования, направленную как на социальную поддержку работающих граждан, так и на урегулирование взаимодействия с плательщиками взносов.

В рамках объединения законодательных актов проектом закона регламентированы: круг плательщиков обязательных страховых взносов в бюджет фонда, объект для начисления обязательных страховых взносов и взносов на профессиональное пенсионное страхование, размеры взносов, сроки и порядок их уплаты, права и обязанности плательщиков.

Проект закона дополнен нормами, стимулирующими организации общественных объединений инвалидов привлекать к работе граждан, являющихся инвалидами. Для предоставления таким организациям льготы по уплате взносов в бюджет фонда в виде пониженного страхового тарифа (12 процентов), проектом Закона установлен минимальный предел наличия в штатной численности работающих инвалидов не менее 30 процентов.

Урегулирован порядок освобождения от уплаты взносов на пенсионное страхование работодателей, использующих труд инвалидов первой и второй группы. Проект Закона дополнен нормой предоставления права работодателям не уплачивать взносы на пенсионное страхование за работающих инвалидов первой и второй группы с первого числа месяца, следующего за установлением инвалидности (ранее срок установлен не был).

В проекте закреплена норма выдачи пенсионных удостоверений гражданам, являющихся получателями пенсий профессионального пенсионного страхования.

Особое место в проекте закона отведено порядку выплаты пособий семьям, воспитывающим детей.

Так, проектом предусмотрено право восстановления сроков выплаты единовременных и ежемесячных пособий семьям, воспитывающим детей, при несвоевременном обращении за их получением, исключительно по уважительной причине. Ранее этот срок был шесть месяцев без права на обжалование.

Также вводится обязанность плательщика обращаться в органы Фонда за финансированием средств на выплату государственных пособий. Одновременно, органам Фонда предоставлено право приостановки операций по банковским счетам плательщиков за невыполнение обязанности обращения за финансированием средств на выплату пособий.
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