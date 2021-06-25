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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ СЕМИ РЫБХОЗАМ БУДУТ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ СУБСИДИИ
10:00 28.06.2021
Семи рыбхозам будут предоставлены субсидии на уплату части процентов за пользование кредитами. Об этом говорится в постановлении Совмин № 359 от 25 июня 2021 года.
«Установить перечень рыбоводных организаций, которым в 2021-2024 годах предоставляются субсидии на уплату части процентов за пользование кредитами, выданными в 2021 году на условиях, определяемых банками, на срок до трех лет для приобретения комбикормов для рыбы и погашения задолженности за комбикорма, приобретенные в 2021 году и используемые для кормления рыбы», - говорится в документе, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.
Субсидии предоставляются «ежемесячно за счет средств республиканского бюджета» в размере 50% ставки рефинансирования Национального банка.
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