Семи рыбхозам будут предоставлены субсидии на уплату части процентов за пользование кредитами. Об этом говорится в постановлении Совмин № 359 от 25 июня 2021 года.

«Установить перечень рыбоводных организаций, которым в 2021-2024 годах предоставляются субсидии на уплату части процентов за пользование кредитами, выданными в 2021 году на условиях, определяемых банками, на срок до трех лет для приобретения комбикормов для рыбы и погашения задолженности за комбикорма, приобретенные в 2021 году и используемые для кормления рыбы», - говорится в документе, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.

Субсидии предоставляются «ежемесячно за счет средств республиканского бюджета» в размере 50% ставки рефинансирования Национального банка.