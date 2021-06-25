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ПРОЕКТ УКАЗА О МЕРАХ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА ВЫНЕСЕН НА ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ

17:57 25.06.2021 На общественное обсуждение вынесен проект указа «О мерах по совершенствованию государственного регулирования потребительского рынка». Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проект направлен на оказание поддержки отечественным производителям продовольственных товаров и создание условий для обеспечения национальной продовольственной безопасности. Организатор общественного обсуждения – Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 25 июня по 5 июля 2021 г.