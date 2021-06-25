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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АДМИНПРОЦЕДУР В ОТНОШЕНИИ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
15:16 25.06.2021
Лукашенко 25 июня подписал указ № 240 "Об административных процедурах, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования". Об этом сообщает его пресс-служба.
Согласно информации, документ направлен на совершенствование порядка осуществления административных процедур в отношении субъектов хозяйствования.
Указом закреплена трехуровневая система регулирования административных процедур.
На уровне главы государства определены основы регулирования административных процедур для бизнеса: закреплены подходы и принципы, на которых основываются правовое регулирование и правоприменительная практика осуществления административных процедур (в том числе цифровизация административных процедур, их максимальная консолидация в службе "одно окно", соразмерность общей административной нагрузки на субъекты хозяйствования реально существующим потребностям регулирования экономической деятельности); заложены механизмы оптимизации и цифровой трансформации процессов взаимодействия органов власти между собой и с субъектами хозяйствования.
Правительством утверждается единый перечень административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, а также осуществляется практическая реализация определенных Главой государства принципов и подходов. При утверждении единого перечня правительством по каждой административной процедуре будут определены: орган-регулятор, в обязанности которого будет входить разработка регламентов административных процедур; уполномоченный орган, который непосредственно осуществляет административные процедуры.
Органами-регуляторами будет осуществляться разработка и утверждение регламентов – пошаговых алгоритмов осуществления административных процедур, подготовка предложений по совершенствованию порядка их осуществления и решению других вопросов по снижению общей административной нагрузки на субъекты хозяйствования.
Важнейшей новацией указа для обеспечения доступности информации об административных процедурах для субъектов хозяйствования является создание электронного реестра административных процедур, в котором в компактной и доступной форме будет сконцентрирована актуальная информация о том, к кому, куда и в какое время обращаться за осуществлением административной процедуры, какие документы готовить, когда ждать принятия решения.
Кроме того, правительству поручено до 1 января 2024 года провести системную работу по сокращению и упрощению административных процедур.
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