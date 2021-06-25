|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|25.06.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
С ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА В БЕЛАРУСИ НАЧНЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ НОВЫЙ ГОССТАНДАРТ НА ПШЕНИЦУ ХЛЕБОПЕКАРНУЮ
14:37 25.06.2021
С декабря 2021 г. на территории Беларуси вводится в действие ГОСТ 34702-2020 «Пшеница хлебопекарная. Технические условия».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, этот стандарт распространяется на товарное зерно мягкой пшеницы (Triticum aestivum) и устанавливает требования по силе.
Сила пшеницы – это характеристика, объединяющая комплекс показателей качества зерна, муки, реологических свойств теста и хлеба, определяющих ее хлебопекарное достоинство.
Стандарт устанавливает технические требования, требования безопасности, правила приемки, методы контроля.
Ожидается, что применение данного государственного стандарта будет способствовать выпуску качественной и конкурентоспособной продукции.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 25.06.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 25.06.2021
Курсы в банках
на 25.06.2021
Конвертация в банках
на 25.06.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте