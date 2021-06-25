С декабря 2021 г. на территории Беларуси вводится в действие ГОСТ 34702-2020 «Пшеница хлебопекарная. Технические условия».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, этот стандарт распространяется на товарное зерно мягкой пшеницы (Triticum aestivum) и устанавливает требования по силе.

Сила пшеницы – это характеристика, объединяющая комплекс показателей качества зерна, муки, реологических свойств теста и хлеба, определяющих ее хлебопекарное достоинство.

Стандарт устанавливает технические требования, требования безопасности, правила приемки, методы контроля.

Ожидается, что применение данного государственного стандарта будет способствовать выпуску качественной и конкурентоспособной продукции.