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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
МИНФИН БЕЛАРУСИ УТОЧНИЛ ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ СВЕДЕНИЙ В ТОВАРНУЮ И ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНУЮ НАКЛАДНЫЕ
13:34 23.06.2021
Постановлением Министерства финансов № 35 от 3 мая 2021 г. скорректированы вопросы установления порядка внесения в товарно-транспортную накладную (накладная ТТН-1) и в товарную накладную (накладная ТН-2) сведений, не предусмотренных формами данных накладных (в установленных законодательством случаях).
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, соответствующие изменения внесены в ведомственное постановление № 58 от 30 июня 2016 г.
Международные идентификационные номера участников хозяйственной операции (глобальные номера расположения – Global Location Number (GLN), присваиваемые системой автоматической идентификации ГС1 Беларуси, в случаях, установленных законодательством, вносятся в строки «Заказчик автомобильной перевозки (плательщик)», «Грузоотправитель», «Грузополучатель», «Пункт погрузки» и «Пункт разгрузки» накладной ТТН-1 и в строки «Грузоотправитель», «Грузополучатель» накладной ТН-2.
Сведения о товарах, не предусмотренные формами накладной ТТН-1, накладной ТН-2, в случаях, установленных законодательством, вносятся в раздел I «Товарный раздел» накладной ТТН-1, накладной ТН-2 и приложений к ним.
Постановление вступает в силу с 1 июля 2021 г.
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