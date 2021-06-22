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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


УТВЕРЖДЕНА СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ БЕЛАРУСИ ДО 2030 ГОДА


10:13 23.06.2021

Постановлением Совета министров № 349 от 19 июня 2021 г. утверждена Стратегия развития государственной молодежной политики Республики Беларусь до 2030 года.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, стратегия – это комплексный документ, которым закреплена система официальных взглядов и подходов к совершенствованию условий для эффективного участия молодежи в политическом, социальном, экономическом и культурном развитии Республики Беларусь до 2030 года.

Она представляет собой руководство для деятельности субъектов молодежной политики на республиканском и местном уровнях, носит межсекторальный характер и предполагает тесное межведомственное взаимодействие в реализации совместных программ, проектов и мероприятий, которые ориентированы на молодых граждан.

Кроме того, стратегией предусмотрены меры по обеспечению обратной связи между госорганами, госорганизациями, реализующими молодежную политику, и самой молодежью.

Ее целями являются: создание условий для востребованности молодежи в стране; усиление вовлеченности молодых граждан в реализацию государственных задач по общественно-политическому и социально-экономическому развитию Беларуси.

Принципами ее реализации выступают:

привлечение молодых граждан к непосредственному участию в развитии страны, формировании и реализации приоритетных направлений государственной молодежной политики, программ, касающихся молодежи и общества в целом;

разработка законодательства в сфере государственной молодежной политики с использованием научного подхода, анализа и прогнозирования ситуации в молодежной среде;

взаимодействие всех субъектов государственной молодежной политики.

К основным приоритетам стратегии отнесены, в частности: повышение качества национальной системы образования и подготовка квалифицированных кадров; гражданское и патриотическое воспитание молодежи; занятость молодежи; здоровье молодежи; сохранение семейных ценностей и поддержка молодой семьи; молодежь в общественно-политической жизни страны; молодежные общественные объединения; правовое воспитание молодежи.

«Главным результатом реализации Стратегии станет увеличение доли молодежи, занятой в различных формах общественно-политической, экономической, социальной и культурной жизни (до 90% к 2030 году), обладающей творческим и проектным мышлением, коммуникативными навыками, предпринимательскими умениями, имеющей сформированное целостное мировоззрение с устойчивыми ценностными ориентирами», – говорится в документе.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.
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