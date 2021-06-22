С 15 июля 2021 года вступит в силу Закон Республики Беларусь от 6 января 2021 года № 90-З «Об изменении законов по вопросам исполнительного производства».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минюсте, законом в том числе предусмотрены изменения, касающиеся порядка определения подлежащего к взысканию размера принудительного сбора.

Базовое правило определения размера принудительного сбора не изменится, однако будет установлен его минимальный предел вне зависимости от суммы задолженности по исполнительному документу.

Как и в настоящее время, размер принудительного сбора по общему правилу будет составлять десять процентов от суммы исполненного в пользу взыскателя требования или стоимости переданного имущества, однако его минимальный размер не может быть менее 0,5 базовой величины, действующей на момент вынесения постановления о взыскании (удержании) принудительного сбора.

В Минюсте полагают, что своевременное исполнение своих финансовых обязательств должниками до возбуждения исполнительного производства, а также в срок для добровольного исполнения исполнительного документа, предоставленный судебным исполнителем, позволит избежать дополнительных финансовых затрат, связанных с уплатой принудительного сбора.

В этой связи ведомство обращает внимание на наличие возможности воспользоваться информационным ресурсом «Реестр задолженностей по исполнительным производствам», размещенным на интернет-портале Министерства юстиции для получения справочной информации о наличии задолженности по исполнительным производствам.