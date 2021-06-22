Постановлением Совмина № 351 от 19 июня 2021 г. утвержден комплекс мер, направленный на обеспечение бесперебойного снабжения топливно-энергетическими ресурсами и подготовку к устойчивой работе в осенне-зимний период 2021/2022 год.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, организационно-технические мероприятия, обеспечивающие устойчивое и надежное топливо- и энергоснабжение потребителей в осенне-зимний период 2021/2022 года должны быть разработаны республиканскими органами госуправления и иными госорганизациями, подчиненными Правительству, облисполкомами и Минским горисполкомом до 1 июля 2021 г. Срок реализации данных мероприятий – до 20 сентября 2021 г.

Документом установлены объемы: выполняемых в 2021 году предприятиями электроэнергетики, входящими в состав ГПО «Белэнерго», работ по замене и строительству тепловых сетей; выполняемых в 2021 году организациями ЖКХ работ по замене и строительству тепловых сетей; создаваемых к отопительному сезону запасов топочного мазута; создаваемых на 1 октября 2021 г. запасов древесного топлива (сырья) для организаций жилищно-коммунального хозяйства.

Также утверждены: рекомендуемые объемы закупки в 2021 году топливоснабжающими организациями коммунальной формы собственности торфяных брикетов у организаций «Белтопгаза»; перечень котельных, имеющих повышенный расход топлива и электрической энергии на отпущенную тепловую энергию, в которых в 2021 году запланировано завершение работ по оптимизации режимов, а также состава основного и вспомогательного оборудования.

Кроме того, определены задания для министерств и ведомств по подготовке к работе в осенне-зимний период 2021/2022 года.