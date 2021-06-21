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«КОВИДНЫЕ» НАДБАВКИ НЕ БУДУТ УЧИТЫВАТЬСЯ ПРИ РАСЧЕТЕ ГОСПОДДЕРЖКИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ ДЛЯ МЕДИКОВ - МИНЗДРАВ
13:55 22.06.2021
«Ковидные надбавки» не будут включаться в совокупный доход семьи при определении права на получение государственной поддержки при строительстве жилья. Это предусмотрено постановлением Совета министров № 350 от 19 июня 2021 года
Как сообщает Telegram-канал Минздрава, изменения внесены в Положение об отнесении граждан к категории малообеспеченных для получения государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилого помещения.
По словам главного специалиста юридического отдела Министерства здравоохранения Никиты Ткаченка, врачи-специалисты, медицинские работники со средним медицинским образованием, а также иные работники здравоохранения, которые при работе контактируют с ковидными больными, получают дополнительную надбавку к зарплате в соответствии с указом № 131.
«Некоторая часть категории работников, которая получает эту надбавку к зарплате, относится к категории малообеспеченных. И возник правовой пробел - работники при получении данной надбавки не могли относиться к категории малообеспеченных. Работникам, получающим такую надбавку, было необходимо ждать 12 месяцев для получения права на господдержку при строительстве жилья. Чтобы не было такого правового пробела, были разработаны изменения в положение», - рассказал он.
Постановление вступит в силу с 23 июня 2020 года.
С этого дня работники здравоохранения, а также работники организаций, осуществляющих социальные услуги, которые относятся к малообеспеченным, могут претендовать на получение государственной поддержки.
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