Постановлением Совета министров № 347 от 19 июня 2021 г. утверждены специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации учреждений социального обслуживания.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, при эксплуатации территории, зданий и помещений учреждений должны быть предусмотрены условия по безбарьерной среде жизнедеятельности (доступ и пребывание) инвалидов и лиц с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата.

Отдельным категориям работников учреждений необходимо проходить обязательные медосмотры при поступлении на работу и в дальнейшем периодические медосмотры в установленном порядке.

Должны проходить гигиеническое обучение перед допуском к работе, при повышении квалификации и переподготовке работники учреждений, если их деятельность связана с:

производством, хранением, транспортировкой и реализацией продовольственного сырья, пищевых продуктов и питьевой воды;

обучением и воспитанием детей;

коммунальным и бытовым обслуживанием.

В целом документом установлены требования к:

содержанию и эксплуатации территории учреждений;

содержанию и эксплуатации зданий и помещений учреждений;

медицинскому обеспечению;

профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний в учреждениях;

организации образовательного процесса для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития, находящихся в учреждениях;

организации питания проживающих;

рационам питания проживающих;

устройству объектов питания;

оборудованию, инвентарю, посуде в объектах питания;

транспортировке и хранению продовольственного сырья и пищевых продуктов в объектах питания;

технологии приготовления блюд;

личной гигиене работников объектов питания.

Право разъяснять вопросы применения специфических санитарно-эпидемиологических требований предоставлено Министерству здравоохранения.

Ответственность за нарушение и (или) невыполнение указанных требований устанавливается в соответствии с законодательством.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.