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В БЕЛАРУСИ УТВЕРЖДЕНЫ СПЕЦИФИЧЕСКИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧРЕЖДЕНИЯМ СОЦОБСЛУЖИВАНИЯ
11:11 22.06.2021
Постановлением Совета министров № 347 от 19 июня 2021 г. утверждены специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации учреждений социального обслуживания.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, при эксплуатации территории, зданий и помещений учреждений должны быть предусмотрены условия по безбарьерной среде жизнедеятельности (доступ и пребывание) инвалидов и лиц с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата.
Отдельным категориям работников учреждений необходимо проходить обязательные медосмотры при поступлении на работу и в дальнейшем периодические медосмотры в установленном порядке.
Должны проходить гигиеническое обучение перед допуском к работе, при повышении квалификации и переподготовке работники учреждений, если их деятельность связана с:
производством, хранением, транспортировкой и реализацией продовольственного сырья, пищевых продуктов и питьевой воды;
обучением и воспитанием детей;
коммунальным и бытовым обслуживанием.
В целом документом установлены требования к:
содержанию и эксплуатации территории учреждений;
содержанию и эксплуатации зданий и помещений учреждений;
медицинскому обеспечению;
профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний в учреждениях;
организации образовательного процесса для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития, находящихся в учреждениях;
организации питания проживающих;
рационам питания проживающих;
устройству объектов питания;
оборудованию, инвентарю, посуде в объектах питания;
транспортировке и хранению продовольственного сырья и пищевых продуктов в объектах питания;
технологии приготовления блюд;
личной гигиене работников объектов питания.
Право разъяснять вопросы применения специфических санитарно-эпидемиологических требований предоставлено Министерству здравоохранения.
Ответственность за нарушение и (или) невыполнение указанных требований устанавливается в соответствии с законодательством.
Постановление вступает в силу после официального опубликования.
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