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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
МИНТРУДА И СОЦЗАЩИТЫ СКОРРЕКТИРОВАЛО ВОПРОСЫ ХРАНЕНИЯ ПЕНСИОННЫХ ДЕЛ
09:36 22.06.2021
Постановлением Министерства труда и социальной защиты № 45 от 10 июня 2021 г. скорректирована Инструкция о порядке обращения за пенсией и организации работы и ведения делопроизводства по назначению и выплате пенсий.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, изменения коснулись вопросов хранения пенсионных дел, а именно – порядка пересылки пенсионного дела.
Уточняется, в том числе, что основаниями для пересылки пенсионного дела могут быть: изменение пенсионером места жительства в пределах Республики Беларусь; поступление в государственное стационарное учреждение социального обслуживания; иные обстоятельства.
Пенсионное дело пересылается по почте по запросу соответствующего управления, на руки пенсионеру (его законному представителю, доверенному лицу) оно не выдается.
Запрос оформляется на основании: заявления пенсионера произвольной формы (должны быть указаны адреса нового и прежнего места жительства, наименование управления, в котором находится пенсионное дело); письменного сообщения организации об обстоятельстве, влекущем пересылку пенсионного дела.
Указанные положения вступают в силу с 15 июля 2021 г.
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