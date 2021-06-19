Постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям № 37 от 17 мая 2021 г. утверждена Инструкция, которой установлен порядок подготовки и переподготовки работников субъектов перевозки опасных грузов, занятых перевозкой опасных грузов автомобильным, железнодорожным, воздушным и внутренним водным транспортом.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, под ее действие не попадают военнослужащие Вооруженных Сил Республики Беларусь, транспортных войск и органов пограничной службы, занятые перевозкой опасных грузов.

При подготовке работникам необходимо:

ознакомиться с общими положениями законодательства в области перевозки опасных грузов;

изучить требования законодательства в области перевозки опасных грузов применительно к возложенным на них функциям;

изучить виды опасности, создаваемой опасными грузами;

получить знания и навыки по методам безопасной обработки опасных грузов и порядку действий в аварийной обстановке.

Дистанционно подготовка не проводится. Исключение – подготовка в период введения ограничительных мероприятий в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Постановление вступит в силу после официального опубликования.