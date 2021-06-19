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МЧС БЕЛАРУСИ УТОЧНИЛО ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ ЗАНЯТЫХ ПЕРЕВОЗКОЙ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ РАБОТНИКОВ
14:42 21.06.2021
Постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям № 37 от 17 мая 2021 г. утверждена Инструкция, которой установлен порядок подготовки и переподготовки работников субъектов перевозки опасных грузов, занятых перевозкой опасных грузов автомобильным, железнодорожным, воздушным и внутренним водным транспортом.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, под ее действие не попадают военнослужащие Вооруженных Сил Республики Беларусь, транспортных войск и органов пограничной службы, занятые перевозкой опасных грузов.
При подготовке работникам необходимо:
ознакомиться с общими положениями законодательства в области перевозки опасных грузов;
изучить требования законодательства в области перевозки опасных грузов применительно к возложенным на них функциям;
изучить виды опасности, создаваемой опасными грузами;
получить знания и навыки по методам безопасной обработки опасных грузов и порядку действий в аварийной обстановке.
Дистанционно подготовка не проводится. Исключение – подготовка в период введения ограничительных мероприятий в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.
Постановление вступит в силу после официального опубликования.
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