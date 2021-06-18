Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 42 от 8 июня 2021 г. перечень одноразовой пластиковой посуды, использование и продажа которой запрещаются в объектах общественного питания изложен в новой редакции.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, из Перечня исключаются: стаканы объемом 300 мл и более; трубочки (соломинки) для напитков и контейнеры, лотки, ланч-боксы, коррексы, банки и бутылки.

Таким образом, в соответствии с новой редакцией перечня запрещаются к использованию и продаже в объектах общественного питания одноразовые пластиковые: вилки; ложки; ножи; палочки для размешивания напитков; стаканы объемом до 300 мл; тарелки; коробки, за исключением предназначенных для упаковывания кулинарных полуфабрикатов и кондитерских изделий; чашки.

Постановление № 42 принято в целях недопущения ухудшения экономической ситуации в сфере общественного питания и снижения рисков, которые может повлечь введение полного запрета на использование одноразовой пластиковой посуды ввиду отсутствия отдельных видов альтернативной упаковки из экоматериалов, в том числе отечественного производства, и предназначенной для упаковывания продукции общественного питания в газомодифицированной среде и под вакуумом.

Документ направлен на увеличение переходного периода по замене субъектами хозяйствования используемой в объектах общественного питания одноразовой пластиковой посуды на альтернативную одноразовую посуду и упаковку из экологически безопасных материалов, а также на сдерживание факторов, которые могут повлечь в рамках такого перехода снижение качества оказания услуг общественного питания.

Постановление № 42 вступает в силу после его официального опубликования.