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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
МАРТ ПОДКОРРЕКТИРОВАЛО ПЕРЕЧЕНЬ ОДНОРАЗОВОЙ ПЛАСТИКОВОЙ ПОСУДЫ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРОДАЖА КОТОРОЙ ЗАПРЕЩЕНЫ В ОБЪЕКТАХ ОБЩЕПИТА
09:59 21.06.2021
Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 42 от 8 июня 2021 г. перечень одноразовой пластиковой посуды, использование и продажа которой запрещаются в объектах общественного питания изложен в новой редакции.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, из Перечня исключаются: стаканы объемом 300 мл и более; трубочки (соломинки) для напитков и контейнеры, лотки, ланч-боксы, коррексы, банки и бутылки.
Таким образом, в соответствии с новой редакцией перечня запрещаются к использованию и продаже в объектах общественного питания одноразовые пластиковые: вилки; ложки; ножи; палочки для размешивания напитков; стаканы объемом до 300 мл; тарелки; коробки, за исключением предназначенных для упаковывания кулинарных полуфабрикатов и кондитерских изделий; чашки.
Постановление № 42 принято в целях недопущения ухудшения экономической ситуации в сфере общественного питания и снижения рисков, которые может повлечь введение полного запрета на использование одноразовой пластиковой посуды ввиду отсутствия отдельных видов альтернативной упаковки из экоматериалов, в том числе отечественного производства, и предназначенной для упаковывания продукции общественного питания в газомодифицированной среде и под вакуумом.
Документ направлен на увеличение переходного периода по замене субъектами хозяйствования используемой в объектах общественного питания одноразовой пластиковой посуды на альтернативную одноразовую посуду и упаковку из экологически безопасных материалов, а также на сдерживание факторов, которые могут повлечь в рамках такого перехода снижение качества оказания услуг общественного питания.
Постановление № 42 вступает в силу после его официального опубликования.
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