|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|18.06.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ СКОРРЕКТИРОВАН ПОРЯДОК ВЫДАЧИ И ОФОРМЛЕНИЯ БОЛЬНИЧНЫХ ЛИСТКОВ
16:24 18.06.2021
Постановлением Министерства здравоохранения и Министерства труда и социальной защиты № 47/33 от 7 мая 2021 г. внесены изменения в Инструкцию о порядке выдачи и оформления листков нетрудоспособности и справок о временной нетрудоспособности.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, изменениями, в частности, предусмотрены:
уточнение круга организаций и лиц, на которых распространяется действие Инструкции;
урегулирование вопросов выдачи, продления листка нетрудоспособности (справки), являющегося продолжением предыдущего или его закрытия при оказании медпомощи в амбулаторных условиях;
выдача нового листка нетрудоспособности (справки) при возникновении в период болезни нового случая временной нетрудоспособности в связи с травмой в быту или инфекцией, вызванной коронавирусом COVID-19;
определение порядка дальнейшего оформления листка нетрудоспособности при несвоевременной явке пациента на прием к лечащему врачу;
уточнение вопросов выдачи листка нетрудоспособности (справки) по уходу за больным ребенком в возрасте до 14 лет;
установление порядка выдачи листка нетрудоспособности (справки) при необходимости ухода за двумя и более детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет при одновременном их направлении на санаторно-курортное лечение в санаторно-курортную организацию, медицинскую реабилитацию в центр медицинской или медико-социальной реабилитации;
корректировка перечня случаев, при которых ставится оттиск личной печати лечащим врачом, заведующим отделением или руководителем (заместителем руководителя) организации здравоохранения, председателем ВКК;
уточнение порядка внесения исправлений в листок нетрудоспособности (справку);
изменение оформления оборотной стороны листка нетрудоспособности.
Постановление вступает в силу с 23 июля 2021 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 19.06.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 18.06.2021
Курсы в банках
на 18.06.2021
Конвертация в банках
на 18.06.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте