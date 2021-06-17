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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


НОРМЫ РАСХОДОВ НА ПИТАНИЕ В ДЕТСАДАХ И ШКОЛАХ БЕЛАРУСИ УВЕЛИЧЕНЫ


11:31 18.06.2021

Постановлением Совмина № 333 от 15 июня 2021 г. увеличены нормы расходов на питание отдельных категорий обучающихся в учреждениях образования.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, нормы расходов на питание на одного обучающегося повысятся:

в санаторных яслях-садах, санаторных детских садах, санаторных группах с длительностью пребывания 12-24 часа – до Br5,1 для детей в возрасте 3-6 лет с диетой П (ранее Br4,68);

в яслях, яслях-садах, детских садах, дошкольных центрах развития ребенка, специальных яслях-садах, специальных детских садах, учебно-педагогических комплексах для лиц с интеллектуальной недостаточностью, проживающих на территории радиоактивного загрязнения, – до Br3,18 для детей в возрасте 1-2 года (ранее Br2,94) и до Br4,06 для детей в возрасте 3-6 лет (ранее Br3,83) при длительности пребывания в учреждении 10,5 часа;

в санаторных яслях-садах, санаторных детских садах, санаторных группах с длительностью пребывания 12-24 часа, проживающих на территории радиоактивного загрязнения, – до Br5,38 для детей в возрасте 3-6 лет (ранее Br5,03);

в центрах коррекционно-развивающего обучения и реабилитации:

до Br3,37 для детей в возрасте 7-10 лет (ранее Br3,15) при длительности пребывания в учреждении 6-8 часов;

до Br4,07 для детей в возрасте 3-6 лет (ранее Br3,77) при длительности пребывания в учреждении 9-10,5 часа;

до Br4,75 для детей в возрасте 3-6 лет (ранее Br4,36) при длительности пребывания в учреждении 12-24 часа;

до Br5,4 для детей в возрасте 7-10 лет (ранее Br5,05) при длительности пребывания в учреждении 12-24 часа;

в начальных, базовых, средних школах, гимназиях, лицеях, учебно-педагогических комплексах (исключение – средние школы – училища олимпийского резерва):

с длительностью пребывания 6-8 часов – до Br2,19 для детей в возрасте 6-10 лет (ранее Br2,01), до Br2,48 для детей в возрасте 11-13 лет (ранее Br2,3) и до Br2,64 для детей в возрасте 14-17 лет (ранее Br2,44);

с длительностью пребывания 9-10,5 часа – до Br3,21 для детей в возрасте 11-13 лет (ранее Br3), до Br3,35 для детей в возрасте 14-17 лет (ранее Br3,16);

для проживающих в общежитии учреждения образования «Белорусская государственная хореографическая гимназия-колледж» – до Br4,85 для детей в возрасте 6-9 лет (ранее Br4,53).

Постановление вступает в силу с 18 июня 2021 г.

Ранее нормы расходов на питание некоторых категорий обучающихся пересматривались в феврале 2021 г.
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