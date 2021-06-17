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ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ОПРЕДЕЛИЛО ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ПЕРЕЧНЕЙ МЕСТ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ОБЪЕКТОВ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕПИТА


09:53 18.06.2021

Постановлением Совета министров № 331 от 15 июня 2021 г. определен порядок разработки перечней мест размещения нестационарных торговых объектов и объектов общественного питания, летних площадок (продолжений залов), маршрутов движения передвижных торговых объектов и объектов общепита, внесения в них изменений.

Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, перечни разрабатываются городскими (кроме Минска) и районными исполнительными комитетами, в Минске — администрациями районов, и включают места размещения нестационарных и передвижных объектов, летних площадок (продолжений залов) на землях общего пользования населенных пунктов, садоводческих товариществ, дачных кооперативов, на плоскостных сооружениях, которые находятся в госсобственности и также расположены на землях общего пользования.

Перечни разрабатываются c учетом следующих требований:

создание условий для улучшения обслуживания населения в области торговли и общественного питания, включая соблюдение нормативов государственных социальных стандартов в области торговли и общественного питания; содействие развитию торговли и общественного питания;

соответствие правилам благоустройства и содержания населенных пунктов, строительным проектам в стадии реализации; соответствие обязательным для соблюдения требованиям технических нормативных правовых актов в области архитектурной деятельности, природоохранным, санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям пожарной безопасности, требованиям законодательства в сфере охраны историко-культурного наследия, в том числе проектам зон охраны недвижимых материальных историко-культурных ценностей, и иным обязательным для соблюдения требованиям.

К перечням может прилагаться графическая схема (карта территории), на которой отображены границы мест размещения нестационарных объектов, маршруты движения передвижных объектов с привязкой к существующим капитальным зданиям и сооружениям либо указаны кадастровые номера земельных участков, на которых размещаются нестационарные объекты.

Постановление вступает в силу с 8 июля 2021 года.
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