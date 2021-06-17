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В БЕЛАРУСИ УСТАНОВЛЕНЫ МЕРЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ ТРАНСПОРТА ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ ГОСГРАНИЦЫ
18:19 17.06.2021
Постановлением Совета министров № 335 от 15 июня 2021 г. урегулированы отдельные вопросы проведения эксперимента по обязательной дезинфекции транспорта при пересечении госграницы.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, Департаментом государственных знаков Министерства финансов будет организовано изготовление контрольных марок для заключения договоров на оказание возмездной услуги по обязательной дезинфекции автобусов, легковых и грузовых автомобилей.
Контрольные марки по установленной форме будут изготавливать подчиненные Министерству финансов госорганизации. Расходы на их изготовление будут оплачиваться за счет собственных средств ООО «БелГлобалГарант».
Места продажи контрольных марок: места, организованные ООО «БелГлобалГарант»; пункт пропуска через Государственную границу «Новая Гута» у БРУСП «Белгосстрах» и ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк».
При въезде в Беларусь в указанном пункте пропуска водителю или владельцу транспортного средства необходимо предъявить контрольную марку сотруднику органа пограничной службы. Сотрудник, в свою очередь, проверяет наличие и целостность контрольной марки; нарушает ее целостность и возвращает ее предъявителю.
Установлены формы контрольных марок для легкового, грузового автотранспорта и автобусов.
Правовой акт направлен на реализацию указа от 26 апреля 2021 г. № 162 «О проведении эксперимента».
Постановление вступает в силу после официального опубликования.
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