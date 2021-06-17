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ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ УТВЕРДИЛО НАЦПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ДЕГРАДАЦИИ ЗЕМЕЛЬ ДО 2025 ГОДА

13:54 17.06.2021 Постановлением Совета министров № 341 от 15 июня 2021 г. утвержден Национальный план действий по предотвращению деградации земель (почв) на 2021-2025 годы. Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, в план включено 42 мероприятия, которые направлены на: совершенствование правового регулирования в области предотвращения деградации земель (почв); реализацию практических мер по предотвращению деградации и восстановлению деградированных земель (почв); повышение уровня научно-технических знаний, наращивание потенциала, информационное обеспечение; укрепление международного сотрудничества. В числе мероприятий: совершенствование законодательства по вопросам: размещения, разработки, рекультивации и учета внутрихозяйственных карьеров, предназначенных для добычи общераспространенных полезных ископаемых; установления дифференцированных нормативов содержания химических веществ в почвах; получения данных дистанционного зондирования Земли в отношении территории Республики Беларусь; перевод пригодных для выращивания леса участков земель в категорию земель лесного фонда; экологическая реабилитация торфяников; создание типовой цифровой платформы «Точное земледелие». Постановление вступает в силу после официального опубликования.