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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ УТВЕРДИЛО НАЦПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ДЕГРАДАЦИИ ЗЕМЕЛЬ ДО 2025 ГОДА
13:54 17.06.2021
Постановлением Совета министров № 341 от 15 июня 2021 г. утвержден Национальный план действий по предотвращению деградации земель (почв) на 2021-2025 годы.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, в план включено 42 мероприятия, которые направлены на:
совершенствование правового регулирования в области предотвращения деградации земель (почв);
реализацию практических мер по предотвращению деградации и восстановлению деградированных земель (почв);
повышение уровня научно-технических знаний, наращивание потенциала, информационное обеспечение;
укрепление международного сотрудничества.
В числе мероприятий:
совершенствование законодательства по вопросам:
размещения, разработки, рекультивации и учета внутрихозяйственных карьеров, предназначенных для добычи общераспространенных полезных ископаемых;
установления дифференцированных нормативов содержания химических веществ в почвах;
получения данных дистанционного зондирования Земли в отношении территории Республики Беларусь;
перевод пригодных для выращивания леса участков земель в категорию земель лесного фонда;
экологическая реабилитация торфяников;
создание типовой цифровой платформы «Точное земледелие».
Постановление вступает в силу после официального опубликования.
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