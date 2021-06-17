Постановлением Совета министров № 329 от 15 июня 2021 г. определены меры, направленные на реализацию Закона Республики Беларусь от 10 декабря 2020 г. № 64-З «Об изменении Закона Республики Беларусь «О гидрометеорологической деятельности».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, документом, в частности, утверждены:

Положение о порядке предоставления гидрометеорологической информации государственной гидрометеорологической службе иными производителями гидрометеорологической информации;

Положение о порядке ведения Единого государственного реестра организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих гидрометеорологическую деятельность;

Положение о порядке распространения государственной гидрометеорологической службой гидрометеорологической информации и ее составе;

Положение о порядке установления и обозначения границ охранных зон вокруг стационарных пунктов гидрометеорологических наблюдений государственной сети гидрометеорологических наблюдений, а также требованиях по их охране и использованию;

Положение о порядке формирования схемы государственной сети гидрометеорологических наблюдений;

схема государственной сети гидрометеорологических наблюдений.

Также определен перечень работ и услуг общегосударственного и (или) международного значения. В перечне 16 пунктов, в том числе:

обеспечение гидрометеорологической информацией авиации;

выполнение госпрограмм в области охраны окружающей среды и устойчивого использования природных ресурсов;

организация выполнения работ по активному воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы;

предоставление гидрометеорологической информации для международного обмена гидрометеорологической информацией согласно международным договорам Республики Беларусь;

обеспечение участия государственной гидрометеорологической службы в деятельности Всемирной метеорологической организации;

участие в международных программах и мероприятиях в области гидрометеорологической деятельности (в том числе научно-исследовательских), представляющих интерес для Беларуси.

Постановлением № 329 предусмотрено внесение изменений в положения, утвержденные постановлением правительства от 4 октября 2006 г. № 1301: о государственном гидрометеорологическом фонде; о государственном климатическом кадастре.

Кроме того, ряд постановлений правительства признается утратившим силу. Среди них:

от 30 апреля 2002 г. № 553 «О некоторых вопросах обеспечения устойчивого функционирования системы метеорологического обслуживания гражданской авиации»;

от 23 января 2007 г. № 75 «О реализации Закона Республики Беларусь «О гидрометеорологической деятельности».

Советом Министров 15 июня 2021 г. также принято постановление № 330, которым утверждено Положение о порядке и условиях обеспечения гидрометеорологической информацией гражданской авиации. При этом ряд постановлений Правительства утрачивает силу. В их числе – от 6 октября 2006 г. № 1316 «Об обеспечении гидрометеорологической информацией гражданской авиации в Республике Беларусь».

Постановления № 329 и № 330 вступили в силу 16 июня 2021 г.