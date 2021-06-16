В Беларуси с 15 июня 2021 года начали действовать новые Правила перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом общего пользования, утвержденные постановлением Совмина № 317 от 9 июня 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, документ подготовлен с учетом практики применения, обращений граждан, а также в целях приведения норм в соответствие с международными соглашениями в области железнодорожного транспорта и законодательными актами Республики Беларусь. Указанный нормативный правовой акт уточняет отдельные положения Правил и корректирует некоторые определения терминов.

Установлен перечень документов, удостоверяющих личность, на основании сведений о которых осуществляется оформление проездных документов для проезда в международном сообщении: паспорт гражданина, вид на жительство, удостоверение беженца, а также документы, предусмотренные законодательными актами и постановлениями правительства: национальное удостоверение личности моряка (паспорт моряка), свидетельство на возвращение в Республику Беларусь/Российскую Федерацию, свидетельство о рождении для детей, не достигших 14-летнего возраста (для граждан Российской Федерации).

Для унификации Правил с положениями международных соглашений, внесены изменения в порядок проверки данных пассажира, указанных в проездном документе, оформленном в билетной кассе, и документе, удостоверяющем личность, при посадке пассажиров в поезд (сверяются фамилия и имя пассажира).

Для возможности приобретения пассажирами двух нижних мест (при их наличии) снимаются ограничения по обязательному оформлению проездных документов (билетов) в плацкартные и купейные вагоны равного количества верхних и нижних мест.

В связи с внедрением и развитием электронных способов продажи проездных документов, из Правил исключены нормы, связанные с использованием в поездах городских линий одноразовых билетов (талонов).

Кроме того, с учетом практики применения и развития дистанционных способов оформления проездных документов (билетов), а также положений международных соглашений, актуализированы положения Правил в части особенностей перевозок пассажиров с использованием электронного проездного документа (билета) и контроля использования указанных проездных документов.

Увеличен период приема заявок на бронирование мест для проезда организованных групп пассажиров в поездах с нумерованными местами – с 45 до 60 суток до даты отправления поезда.

Также в отношении проезда групп пассажиров, в случае отправления неполного количества участников группы, предусмотрена необходимость заблаговременного обращения представителя группы в билетную кассу для осуществления перерасчета стоимости проезда и возврата денежных средств.

Правила дополнены нормой, позволяющей осуществить возврат проездного документа при отказе пассажира от поездки в связи с его болезнью или несчастным случаем, болезнью следующих совместно с ним других пассажиров (Ранее, согласно норм международных соглашений, подобная норма распространялась только на проездные документы, оформленные для проезда в международном сообщении).

Для установления возможности контроля за соблюдением весовых норм и габаритов ручной клади при посадке в поезд и в пути следования Правила дополнены соответствующей нормой.

С целью унификации Правил с нормами международных соглашений, исключены ограничения по высоте в холке перевозимых в качестве ручной клади собак. (Допускается перевозка собак в наморднике и с поводком при предъявлении ветеринарных документов – в порядке, определенном п.100 данных Правил. При этом мелкие домашние животные и птицы перевозятся в соответствующей таре (размером по сумме трех измерений не более 200 см) на местах, предназначенных для размещения ручной клади).

С учетом обращений граждан в Правила внесены дополнения в части предоставления полномочий перевозчику определять категории потребителей, которым могут предоставляться скидки на услуги транспортных железнодорожных терминалов, цены (тарифы) на которые не являются регулируемыми, а также категории потребителей, которым данные услуги могут предоставляться бесплатно.

Для лиц с ограниченными возможностями передвижения, нуждающихся в помощи по доступу к вокзалу, пассажирской платформе и железнодорожному подвижному составу сокращен период времени (с 48 до 24 часов) не позднее которого они информируют перевозчика о своем намерении совершить поездку.

С учетом практики рассмотрения обращений граждан и опыта авиаперевозчиков в правила внесены дополнения в части предоставления полномочий перевозчику определять порядок организации обслуживания пассажиров в случае длительной остановки в пути или задержки отправления подвижного состава.