В Брестской области с 1 июля начнут взимать сбор за пересечение границы в пунктах пропуска. Соответствующее решение Брестского облисполкома № 247 от 24 мая 2021 года опубликовано на сайте Национального правового портала 17 июня.

Размер сбора составит базовую величину (29 рублей) за одно транспортное средство независимо от количества пассажиров.

Ранее, с 1 июня, начали брать плату за выезд за границу Гомельская и Гродненская области.