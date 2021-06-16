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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
С 1 ИЮЛЯ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ВВОДИТСЯ СБОР ЗА ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ГРАНИЦЫ
09:56 17.06.2021
В Брестской области с 1 июля начнут взимать сбор за пересечение границы в пунктах пропуска. Соответствующее решение Брестского облисполкома № 247 от 24 мая 2021 года опубликовано на сайте Национального правового портала 17 июня.
Размер сбора составит базовую величину (29 рублей) за одно транспортное средство независимо от количества пассажиров.
Ранее, с 1 июня, начали брать плату за выезд за границу Гомельская и Гродненская области.
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