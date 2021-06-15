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СОВМИН ДОПОЛНИЛ ПЕРЕЧНИ ДОКУМЕНТОВ, СРОК ДЕЙСТВИЯ КОТОРЫХ ПРОДЛЕВАЕТСЯ


10:11 16.06.2021

Постановлением Совета министров № 320 от 9 июня 2021 г. скорректированы перечни административных процедур, осуществляемых по заявлениям граждан, а также в отношении юрлиц и ИП, срок действия выданных справок или других документов по которым продлевается еще на шесть месяцев – по 10 ноября 2021 г. (ранее он продлевался по 10 мая 2021 г.).

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, в перечень административных процедур, осуществляемых в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, срок действия выданных справок или других документов по которым однократно продлевается на шесть месяцев, если срок действия таких справок и других документов истек (истекает) с 10 ноября 2020 г. по 10 ноября 2021 г., дополнительно включены, в том числе:

выдача (продление срока действия, внесение изменений и (или) дополнений, выдача дубликата) разрешения (свидетельства) на право проведения экспертизы промышленной безопасности;

выдача (продление срока действия, внесение изменений и (или) дополнений, выдача дубликата) разрешения (свидетельства) на право проведения технических освидетельствований находящихся в эксплуатации аттракционов, строительных грузопассажирских подъемников, грузоподъемных кранов, лифтов, сосудов, работающих под давлением (за исключением принадлежащих Вооруженным Силам Республики Беларусь и транспортным войскам объектов);

выдача (продление срока действия, внесение изменений и (или) дополнений, выдача дубликата) разрешения (свидетельства) на право создания комиссий по аттестации сварщиков;

выдача (продление срока действия, внесение изменений и (или) дополнений, выдача дубликата) разрешения (свидетельства) на право разработки проектов технологических процессов и производств, где возможно образование взрывоопасных сред;

выдача (продление срока действия, внесение изменений и (или) дополнений, выдача дубликата) разрешения (свидетельства) на право проведения подготовки и переподготовки лиц, занятых перевозкой опасных грузов (за исключением лиц, занятых перевозкой опасных грузов, принадлежащих Вооруженным Силам Республики Беларусь и транспортным войскам).

Документ разработан в соответствии с указом от 25 ноября 2020 г. № 442 «О продлении срока действия документов» (в указанный правовой акт были внесены изменения Указом от 13 мая 2021 г. № 187).

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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