На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров, которым вносятся изменения в постановления правительства № 1269 от 2 сентября 2008 г. и № 156 от 17 февраля 2012 г.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проектом предусмотрено приведение в соответствие с вышестоящими нормативными правовыми актами, а также юридическое закрепление фактических обстоятельств сложившейся правоприменительной практики:

Положения о государственной регистрации (перерегистрации) изделий медицинского назначения и медицинской техники;

Единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Организатор общественного обсуждения – Министерство здравоохранения Республики Беларусь.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 15 по 25 июня 2021 г.