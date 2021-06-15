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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
МИНЗДРАВ БЕЛАРУСИ ВЫНЕС НА ОБСУЖДЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСРЕГИСТРАЦИИ (ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ) ИЗДЕЛИЙ МЕДНАЗНАЧЕНИЯ И МЕДТЕХНИКИ
18:17 15.06.2021
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров, которым вносятся изменения в постановления правительства № 1269 от 2 сентября 2008 г. и № 156 от 17 февраля 2012 г.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проектом предусмотрено приведение в соответствие с вышестоящими нормативными правовыми актами, а также юридическое закрепление фактических обстоятельств сложившейся правоприменительной практики:
Положения о государственной регистрации (перерегистрации) изделий медицинского назначения и медицинской техники;
Единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Организатор общественного обсуждения – Министерство здравоохранения Республики Беларусь.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 15 по 25 июня 2021 г.
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