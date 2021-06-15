|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|15.06.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
С 16 ИЮНЯ В БЕЛАРУСИ ИЗМЕНЯЮТСЯ ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ
14:26 15.06.2021
Постановлением правительства № 317 от 9 июня 2021 г. скорректированы Правила перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом общего пользования (утверждены постановлением Совета министров № 609 от 17 июля 2015 г.).
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, документом, в частности, предусмотрены:
предоставление перевозчику права определять отдельные категории потребителей, которым предоставляются скидки на услуги транспортных железнодорожных терминалов, цены (тарифы) на которые не являются регулируемыми, а также категории потребителей, которым данные услуги предоставляются бесплатно;
введение терминов «проездной документ (билет)», «согласованные поезда»;
уточнение сроков оформления БЖД проездных документов (билетов) в поезда с нумерованными местами;
возможность переоформления проездного документа (билета) для разовой поездки в поезде региональных линий экономкласса на проездной документ (билет) для проезда в поездах городских линий;
уточнение отдельных положений, касающихся перевозки собак;
урегулирование некоторых вопросов проезда по электронному проездному документу (билету).
Постановление вступает в силу с 16 июня 2021 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 15.06.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 15.06.2021
Курсы в банках
на 15.06.2021
Конвертация в банках
на 15.06.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте