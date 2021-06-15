Постановлением правительства № 317 от 9 июня 2021 г. скорректированы Правила перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом общего пользования (утверждены постановлением Совета министров № 609 от 17 июля 2015 г.).

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, документом, в частности, предусмотрены:

предоставление перевозчику права определять отдельные категории потребителей, которым предоставляются скидки на услуги транспортных железнодорожных терминалов, цены (тарифы) на которые не являются регулируемыми, а также категории потребителей, которым данные услуги предоставляются бесплатно;

введение терминов «проездной документ (билет)», «согласованные поезда»;

уточнение сроков оформления БЖД проездных документов (билетов) в поезда с нумерованными местами;

возможность переоформления проездного документа (билета) для разовой поездки в поезде региональных линий экономкласса на проездной документ (билет) для проезда в поездах городских линий;

уточнение отдельных положений, касающихся перевозки собак;

урегулирование некоторых вопросов проезда по электронному проездному документу (билету).

Постановление вступает в силу с 16 июня 2021 г.