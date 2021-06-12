Постановлением министерств антимонопольного регулирования и торговли, промышленности и экономики № 36/1/8 от 25 мая 2021 г. признан утратившим силу приказ министерств от 11 мая 1998 г. № 67/31/39 «Об утверждении Типового договора на поставку потребительских товаров на внутренний рынок предприятиям всех форм собственности».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, приказ определял форму типового договора на поставку потребительских товаров на внутренний рынок для предприятий всех форм собственности и был принят в развитие Положения о поставках товаров, утвержденного постановлением Кабинета министров № 444 от 8 июля 1996 г.

Основанием для принятия постановления послужило то, что постановление № 444 признано утратившим силу с 6 июня 2021 г. постановлением Совета министров № 691 от 3 декабря 2020 г.