ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
14.06.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


В БЕЛАРУСИ ОТМЕНЕНА ФОРМА ТИПОВОГО ДОГОВОРА НА ПОСТАВКУ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ НА ВНУТРЕННИЙ РЫНОК


14:20 14.06.2021

Постановлением министерств антимонопольного регулирования и торговли, промышленности и экономики № 36/1/8 от 25 мая 2021 г. признан утратившим силу приказ министерств от 11 мая 1998 г. № 67/31/39 «Об утверждении Типового договора на поставку потребительских товаров на внутренний рынок предприятиям всех форм собственности».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, приказ определял форму типового договора на поставку потребительских товаров на внутренний рынок для предприятий всех форм собственности и был принят в развитие Положения о поставках товаров, утвержденного постановлением Кабинета министров № 444 от 8 июля 1996 г.

Основанием для принятия постановления послужило то, что постановление № 444 признано утратившим силу с 6 июня 2021 г. постановлением Совета министров № 691 от 3 декабря 2020 г.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 12.06.2021
валюта курс
EUR 3.0232
USD 2.4810
RUB 3.4629
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 14.06.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0149 -0.0083
USD 2.4892 +0.0082
RUB 3.4455 -0.0174
все курсы архив

Курсы в банках
на 14.06.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0150 3.0200
USD 2.4880 2.4920
RUB 3.4400 3.4460
подробнее

Конвертация в банках
на 14.06.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2100 1.2140
EUR/RUB 87.4500 87.8000
USD/RUB 72.2500 72.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте