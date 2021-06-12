Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 24 от 7 апреля 2021 г. изменен порядок ведения журнала учета реализованных рыболовных сетей и сетематериалов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, целью принятия постановления является приведение действующей Инструкции о порядке ведения журнала учета реализованных рыболовных сетей и сетематериалов, утвержденной постановлением Министерства торговли Республики Беларусь от 30 июля 2002 г. № 38, в соответствие с новой редакцией Закона Республики Беларусь от 8 января 2014 г. № 128-З «О государственном регулировании торговли и общественного питания», которая вступает в силу с 8 июля 2021 г.

Постановление вступит в силу после его официального опубликования.

Ранее действовавшее постановление «Об утверждении Инструкции о порядке ведения журнала учета реализованных рыболовных сетей и сетематериалов» признано утратившим силу.