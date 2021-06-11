Советом Министров 9 июня 2021 г. принято постановление № 318, которым вносятся изменения в постановления правительства:

от 17 марта 2016 г. № 206 «О допуске товаров иностранного происхождения и поставщиков, предлагающих такие товары, к участию в процедурах государственных закупок»;

от 15 июня 2019 г. № 395 «О реализации Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

В частности, постановление № 206 дополнено перечнем товаров, страна происхождения которых подтверждается выпиской из евразийского реестра промышленных товаров государств – членов Евразийского экономического союза. Кроме того, уточнено в части определения перечня документов, подтверждающих страну происхождения товара, для целей проведения процедур госзакупок (открытого конкурса, электронного аукциона, процедуры запроса ценовых предложений).

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, постановление № 395 скорректировано в части перечня документов, подтверждающих право на применение преференциальной поправки, при проведении процедуры госзакупки.

Теперь для товаров государств – членов Евразийского экономического союза, включенных в Правила определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей государственных (муниципальных) закупок, утвержденных решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 ноября 2020 г. № 105, и соответствующие приложения к постановлениям № 206 и № 395, документом, подтверждающим страну происхождения и право на преференциальную поправку, будет являться выписка из евразийского реестра промышленных товаров государств – членов Евразийского экономического союза, полученная в соответствии с пунктом 24 Правил.

Для белорусских товаров наряду с указанной выпиской для подтверждения страны происхождения товаров и права на применение преференциальной поправки будут применяться, как и ранее, сертификат о происхождение товара формы СТ-1 или сертификат продукции собственного производства.

Постановление № 318 вступает в силу с 12 июня 2021 г. Его действие не распространяется на госзакупки, если процедуры госзакупок начаты или договоры заключены до вступления в силу данного постановления.