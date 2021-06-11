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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ВЛАСТИ БЕЛАРУСИ ХОТЯТ ПРИВЛЕЧЬ В "ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ" КРУПНЫХ ИНВЕСТОРОВ - УКАЗ
09:47 14.06.2021
Лукашенко 11 июня подписал указ № 215, который совершенствует правовое регулирование, направленное на улучшение инвестиционного климата в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень", сообщает его пресс-служба.
Согласно информации, документом утверждено положение, предусматривающее придание большей самостоятельности администрации парка за счет передачи дополнительных полномочий от местных органов власти в части осуществления административных процедур, расширение видов его деятельности, поддержку стартапов и создание преференциальных условий для крупных инвестиционных проектов с объемом инвестиций $50 млн и более.
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