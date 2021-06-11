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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ВОПРОСЫ ГОСРЕГИСТРАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ВЫНЕСЕНЫ НА ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ


17:26 11.06.2021

На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров, которым предлагается внести изменения в постановление правительства от 1 апреля 2015 г. № 254 «О государственной регистрации (подтверждении государственной регистрации) лекарственных средств».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проектом предусмотрены, в том числе:

корректировка положений:

о порядке и условиях осуществления государственной регистрации (подтверждения государственной регистрации) лекарственных средств;

о структуре, порядке формирования и ведения Государственного реестра лекарственных средств Республики Беларусь;

продление действия документов, выданных уполномоченными органами зарубежных государств, срок действия которых истек в период после объявления пандемии COVID-19 (11 марта 2020 г.), до 31 декабря 2021 г.

Организатор общественного обсуждения – Министерство здравоохранения Республики Беларусь.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 11 по 21 июня 2021 г.
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