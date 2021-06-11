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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ВОПРОСЫ ГОСРЕГИСТРАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ВЫНЕСЕНЫ НА ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ
17:26 11.06.2021
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров, которым предлагается внести изменения в постановление правительства от 1 апреля 2015 г. № 254 «О государственной регистрации (подтверждении государственной регистрации) лекарственных средств».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проектом предусмотрены, в том числе:
корректировка положений:
о порядке и условиях осуществления государственной регистрации (подтверждения государственной регистрации) лекарственных средств;
о структуре, порядке формирования и ведения Государственного реестра лекарственных средств Республики Беларусь;
продление действия документов, выданных уполномоченными органами зарубежных государств, срок действия которых истек в период после объявления пандемии COVID-19 (11 марта 2020 г.), до 31 декабря 2021 г.
Организатор общественного обсуждения – Министерство здравоохранения Республики Беларусь.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 11 по 21 июня 2021 г.
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